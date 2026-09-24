MG: pesquisas em 9 cidades têm Fabinho Ramalho entre os nomes mais citados

Levantamentos de intenção de voto feitos em nove cidades do interior de Minas colocam o ex-deputado federal Fabinho Ramalho (PL) entre os candidatos mais lembrados pelos eleitores na disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados. As pesquisas foram realizadas entre 10 e 19 de setembro em Itambacuri, Poté, Setubinha, Angelândia, Capelinha, Araçuaí, Teófilo Otoni, Governador Valadares e Diamantina. Ramalho aparece numericamente em primeiro lugar em seis delas. A expectativa é que Ramalho ultrapasse os 100.000 votos.

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O resultado mais expressivo foi registrado em Itambacuri, no Vale do Mucuri. Lá, Fabinho tem 38,5% das intenções de voto na pesquisa estimulada, quando os nomes são apresentados ao entrevistado. O segundo colocado, Nikolas Ferreira (PL), soma 10,3%, seguido de Leonardo Monteiro, com 10%. Na espontânea, em que o eleitor diz o nome sem ver uma lista, Ramalho é citado por 26,6% dos entrevistados.

Em Poté, o ex-deputado soma 34,8% na estimulada, contra 19,2% de Bruno Farias. Em Setubinha, tem 32,4%, e Euclydes Pettersen aparece em segundo, com 14,8%. Setubinha também é a cidade onde Ramalho alcança o maior índice espontâneo do conjunto de pesquisas: 32,6%.

Em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, Fabinho registra 24,5% na estimulada, quase o dobro dos 13,1% de Nikolas Ferreira. Em Araçuaí, soma 17,4%, contra 12,3% de Nikolas. Em Angelândia, está numericamente à frente com 27,2%, e Reginaldo Lopes tem 21,6%. Na espontânea, os dois aparecem empatados, com 16% cada. Nessas duas últimas cidades, a diferença entre os dois primeiros colocados fica dentro da margem de erro, o que configura empate técnico.

Em Teófilo Otoni, principal cidade do Vale do Mucuri, Ramalho está em segundo lugar, com 20,6%. Bruno Farias lidera com 23,2%, e os dois estão tecnicamente empatados. Nikolas Ferreira vem em terceiro, com 12,6%.

Nas duas cidades maiores fora de sua base tradicional, o desempenho é mais modesto. Em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, Fabinho aparece em quinto lugar, com 5,3% na estimulada. A disputa ali é liderada por Nikolas Ferreira (17,1%) e Leonardo Monteiro (15,3%). Em Diamantina, tem 2,7%, e o primeiro lugar é de Professor Fred, com 19%.

Além destas cidades, Fabinho Ramalho também aparece bem posicionado em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e em Malacacheta, no Vale do Mucuri, onde iniciou sua trajetória política.

Trajetória

Fabinho Ramalho tenta voltar à Câmara depois de ficar fora na última legislatura. Conhecido como Fabinho Liderança, ele deixou o MDB em 20 de março e se filiou ao PL para disputar uma vaga de deputado federal. É o sexto partido de sua carreira, que já passou por PTB, PFL, PV, PMB e MDB. Na urna, concorre com o número 2225.

A vida pública de Ramalho começou em Malacacheta, no Vale do Mucuri. Ele governou o município de 1997 a 2004, eleito inicialmente pelo PTB. Na reeleição, em 2000, estava no PFL e obteve 58,51% dos votos válidos.

Depois, emendou quatro mandatos seguidos na Câmara dos Deputados, de 2007 até 2022. Em Brasília, construiu fama de articulador de bastidores. Em 2017, foi eleito 1º vice-presidente da Casa no segundo turno, com 265 votos, contra 204 de Osmar Serraglio. Dois anos depois, desafiou Rodrigo Maia na eleição para a presidência da Câmara e perdeu por 334 votos a 66. Também relatou na Câmara o projeto que criou o Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), sediado em Belo Horizonte.

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Em 2022, disputou a reeleição pelo MDB e ficou como suplente, com 77.604 votos. Sem mandato, tentou uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU) no início de 2023, mas foi derrotado pela deputada Soraya Santos (PL-RJ), candidata apoiada por Arthur Lira, que teve 174 votos contra 75 de Fabinho.