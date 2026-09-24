Em Minas, Flávio diz que vai receber a faixa de presidente das mãos do pai

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira (24/9), em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, que receberá a faixa presidencial do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, caso seja eleito em outubro. A declaração ocorreu durante ato de campanha que contou com a participação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e do deputado federal e candidato ao Senado por Minas Gerais Domingos Sávio (PL-MG).

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“Eles vão ver a cena de Jair Messias Bolsonaro colocando a faixa de presidente no filho dele em janeiro do ano que vem”, afirmou Flávio durante o evento. Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar.

A fala ocorre na reta final do primeiro turno, marcado para 4 de outubro. Em sua passagem por Minas Gerais, Flávio também afirmou estar confiante em uma “arrancada” na fase final da disputa.

Durante o ato, o candidato do PL também prometeu adotar medidas de endurecimento na área de segurança pública caso seja eleito. “A gente vai começar com o pé direito, declarando guerra ao narcotráfico a partir de janeiro do ano que vem”, disse.

Agenda em Teófilo Otoni

Flávio Bolsonaro chegou a Teófilo Otoni no fim da tarde desta quinta-feira. Ele participou de uma caminhada pelo Centro da cidade ao lado de aliados, entre eles Nikolas Ferreira e Domingos Sávio. O percurso teve cerca de 500 metros, entre a Praça do Lions Clube e a Praça Tiradentes.

Nikolas Ferreira participou da mobilização e puxou palavras de ordem durante o trajeto. Flávio, por sua vez, cumprimentou eleitores e falou brevemente com os apoiadores.

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Esta foi a terceira passagem de Flávio por Minas Gerais durante a campanha e a segunda agenda dele no interior do estado. Antes, o candidato esteve em Juiz de Fora, onde participou de uma motociata no início de setembro, e em um evento relacionado ao lançamento da candidatura de Flávio Roscoe ao governo de Minas.