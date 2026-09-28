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ELEIÇÕES 2026

Roberta Roma sofre infarto e é internada em Salvador

Candidata à reeleição pelo PL, deputada federal participava de agenda em Cruz das Almas quando passou mal com dores no peito

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Junio Silva - Correio Braziliense
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Junio Silva - Correio Braziliense
Repórter
28/09/2026 00:00

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Roberta Roma (PL) é internada na UTI após infarto
Roberta Roma (PL) foi internada na UTI após sofrer infarto nesse sábado (26/9) na capital baiana crédito: Reprodução/Redes Sociais

A deputada federal Roberta Roma (PL/BA) foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Cardio Pulmonar, em Salvador, após sentir fortes dores no peito durante uma agenda de campanha, nesse sábado (26/9). Candidata à reeleição, Roberta passou por um cateterismo cardíaco.

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Nas redes sociais, a deputada tranquilizou os apoiadores e afirmou que está estável. O mal estar aconteceu enquanto ela cumpria agenda em Cruz das Almas, onde recebeu os primeiros atendimentos em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), antes de ser transferida para Salvador.

De acordo com a equipe da deputada, os exames não encontraram lesões sérias nas artérias coronárias. 

“Segundo os médicos, as características da dor podem estar relacionadas a um quadro de possível estafa, considerando a rotina intensa de campanha e as poucas horas de sono nas últimas noites”, afirma a nota. “Os exames iniciais, incluindo eletrocardiograma e marcadores cardíacos, não apresentaram alterações significativas. De acordo com a equipe, Roberta está bem e seu quadro é estável”.

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O marido João Roma afirma que a deputada está “estável, bem-humorada” e segue acompanhada pelos médicos.

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