Quaest: Lula abre vantagem sobre Flávio Bolsonaro no 1º turno

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 39% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, contra 34% de Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28/9). A diferença entre os dois é de cinco pontos percentuais e está fora do intervalo da margem de erro, de dois pontos para mais ou para menos.

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Na pesquisa anterior, Lula tinha 37% e Flávio, 33%, quando os dois estavam tecnicamente empatados. Na comparação entre os levantamentos, o petista oscilou dois pontos para cima, enquanto o candidato do PL avançou um ponto. As variações estão dentro da margem de erro.

O escritor Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD) aparecem na sequência, ambos com 4%. Cury tinha 6% na pesquisa anterior, enquanto Caiado permaneceu com o mesmo percentual. Renan Santos (Missão) registra 3%, e Romeu Zema (Novo), 1%, ambos com os mesmos índices da rodada passada.

Samara Martins (UP), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB) não pontuaram. O percentual de eleitores indecisos passou de 8% para 5%. Já os que afirmam que votarão em branco, nulo ou não irão votar passaram de 7% para 10%.

Entre os entrevistados que indicaram um candidato, 76% afirmam que a escolha é definitiva, enquanto 23% dizem que ainda podem mudar de voto. Na pesquisa da semana passada, 79% consideravam a escolha definitiva e 21% admitiam a possibilidade de mudança.

Segundo Felipe Nunes, diretor da Quaest, Lula avançou principalmente entre mulheres, eleitores de baixa renda e beneficiários do Bolsa Família. No eleitorado feminino, o petista passou de 37% para 40%, enquanto Flávio recuou de 32% para 29%. A diferença entre os dois nesse segmento chegou a 11 pontos.

Entre os eleitores com renda de até dois salários mínimos, Lula passou de 49% para 52%, enquanto Flávio permaneceu com 23%. Entre os beneficiários do Bolsa Família, o presidente oscilou de 52% para 53%, enquanto o candidato do PL passou de 23% para 21%.

Neste mês, Lula anunciou um reajuste do Bolsa Família e, na última sexta-feira (25/9), assinou uma medida provisória que proibiu as bets e os jogos de cassino on-line, conhecido popularmente como "Tigrinho".

Segundo turno

No cenário de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, os dois aparecem numericamente empatados, com 42% das intenções de voto cada. Na pesquisa anterior, Flávio tinha 42%, contra 41% de Lula.

A Quaest também testou outros quatro confrontos. Contra Ronaldo Caiado, Lula tem 43%, e o candidato do PSD, 40%. Na pesquisa anterior, os percentuais eram de 41% e 39%, respectivamente. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 15%, e os indecisos, 2%.

Em uma disputa contra Augusto Cury, Lula aparece com 42%, contra 33% do candidato do Avante. Na rodada anterior, o petista tinha 39%, e Cury, 35%. Brancos, nulos e os que não pretendem votar representam 20%, e os indecisos, 5%

Contra Renan Santos, Lula registra 42%, e o candidato do Missão, 39%. Os percentuais eram de 41% e 38%, respectivamente, na pesquisa anterior. Brancos, nulos e os que não pretendem votar somam 17%, e os indecisos, 2%.

No confronto com Romeu Zema, Lula aparece com 46%, mesmo percentual da rodada anterior, enquanto o candidato do Novo registra 30%, ante 32% na pesquisa passada. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar representam 19%, e os indecisos, 5%.

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A Quaest ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo e está registrado sob o número BR-06520/2026.

