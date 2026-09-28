'Tentativa de homicídio': Flávio Bolsonaro reage a ovos jogados em sua carreata
Senador pediu para a polícia ser acionada após ovos serem arremessados de prédio em Goiânia
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Um evento de campanha presidencial do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) em Goiânia foi marcado por um momento de tensão. Durante uma carreata na capital goiana, ovos foram arremessados de um prédio em direção ao grupo que acompanhava o candidato, o que o levou a reagir de forma contundente.
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Flávio Bolsonaro classificou a ação como "tentativa de homicídio" e pediu que a polícia fosse acionada para identificar os responsáveis. Apesar da gravidade atribuída por ele ao ato, ninguém foi atingido.
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O protesto ocorreu quando o comboio passava pela Rua 15, no Jardim Goiás. De uma varanda, moradores lançaram os objetos contra o grupo. Com um microfone, o senador se manifestou imediatamente, solicitando ajuda para localizar o autor do arremesso.
"Se alguém souber qual o apartamento desse meliante, passa para polícia", disse. Ele argumentou que a atitude colocava em risco a segurança das pessoas presentes no evento. "Ele tá colocando a vida de pessoas em risco aqui".
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A justificativa do parlamentar para a dura classificação do ato foi o potencial de dano físico. "Se isso pega na cabeça de alguém, isso mata, isso é tentativa de homicídio", afirmou, reforçando a seriedade com que encarou o ocorrido.
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Além de pedir a identificação, o senador incentivou os apoiadores a formalizarem o caso junto às autoridades. "Vamos registrar ocorrência quem se machucou com esse artefato", solicitou, direcionando a mensagem para qualquer um que pudesse ter sido alvo.