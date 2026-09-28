Real Time Big Data: Lula abre vantagem sobre Flávio no 1º turno em Minas
Pesquisa mostra petista quatro pontos à frente no 1º turno. No 2º turno, há empate entre os candidatos
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 41% das intenções de voto em Minas Gerais, contra 37% de Flávio Bolsonaro (PL), no cenário estimulado de primeiro turno, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (28/9).
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Na sequência, o escritor Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo) aparecem empatados, com 6% cada. Renan Santos (Missão) tem 4%, e Ronaldo Caiado (PSD), 1%. Outros candidatos somam 1%. Votos brancos e nulos representam 2%, mesmo percentual dos entrevistados que não souberam ou não responderam.
O grupo classificado como "outros" reúne Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB).
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Considerando apenas os votos válidos, critério utilizado pela Justiça Eleitoral para calcular o resultado da eleição, Lula aparece com 43%, enquanto Flávio Bolsonaro tem 39%. Augusto Cury e Zema registram 6% cada, Renan Santos tem 4%, e Ronaldo Caiado, 1%. Os demais candidatos somam 1%.
No segundo turno, o levantamento aponta empate entre Lula e Flávio Bolsonaro entre os mineiros. Os dois candidatos aparecem com 46% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 4%, enquanto outros 4% não souberam ou não responderam.
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A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2 mil eleitores de Minas Gerais entre os dias 23 e 26 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06289/2026.