Real Time Big Data: Cleitinho tem 46% e Patrus, 41% no 2º turno

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) aparece com 46% das intenções de voto em um eventual segundo turno para o governo de Minas Gerais contra o deputado federal Patrus Ananias (PT), que registra 41%, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (28/9).

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No confronto entre os dois primeiros colocados no cenário estimulado de primeiro turno, 8% dos entrevistados afirmam que votariam em branco ou nulo. Outros 5% não souberam ou não responderam.

O levantamento também simulou outros cinco cenários de segundo turno. Em uma disputa entre Cleitinho e Alexandre Kalil (PDT), o candidato do Republicanos registra 48%, contra 35% do ex-prefeito de Belo Horizonte. Brancos e nulos somam 10%, e 7% não souberam ou não responderam.

Contra o governador Mateus Simões (PSD), Cleitinho aparece com 45%, enquanto o candidato à reeleição tem 38%. Outros 10% votariam em branco ou nulo, e 7% não souberam ou não responderam.

Outros cenários

A pesquisa também testou o confronto entre Kalil e Patrus. Nesse cenário, o ex-prefeito de Belo Horizonte tem 40% das intenções de voto, e o petista, 39%. Como a diferença é de apenas um ponto percentual, os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Brancos e nulos representam 11%, enquanto 10% não souberam ou não responderam.

Em uma eventual disputa entre Simões e Patrus, o governador registra 39%, contra 36% do deputado federal. Nesse cenário, 11% votariam em branco ou nulo, e 14% não souberam ou não responderam.

Já no confronto entre Simões e Kalil, o candidato do PSD aparece com 40%, e o pedetista, com 35%. Votos brancos e nulos somam 13%, enquanto 12% não souberam ou não responderam.

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O Real Time Big Data ouviu 2 mil eleitores de Minas Gerais entre os dias 23 e 26 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-03351/2026.