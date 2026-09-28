BTG/Nexus: Lula e Flávio empatam no 2º turno

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 46% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL), que registra 44%, segundo pesquisa BTG Pactual/Nexus divulgada nesta segunda-fiera (28/9).

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A diferença entre os dois é de dois pontos percentuais, dentro da margem de erro do levantamento, de dois pontos para mais ou para menos. Outros 8% afirmam que votariam em branco ou nulo e 1% não soube ou não respondeu.

O levantamento simulou outros quatro cenários de segundo turno. Contra o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), Lula registra 46% das intenções de voto, enquanto o candidato goiano aparece com 42%. Nesse cenário, 10% votariam em branco ou nulo e 2% não souberam ou não responderam.

Na simulação contra o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), Lula chega a 48%, ante 39% do adversário. Brancos e nulos somam 12%, enquanto 2% não souberam ou não responderam.



A pesquisa também testou uma disputa entre Lula e Renan Santos (MIssão). O petista aparece com 48%, enquanto Renan registra 37%. Outros 13% votariam em branco ou nulo e 2% não souberam ou não responderam.



No cenário contra o escritor Augusto Cury (Avante), Lula tem 46% e Cury, 41%. Os votos em branco e nulo representam 11%, e 2% não souberam ou não responderam.

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A pesquisa BTG Pactual/Nexus ouviu 2.000 eleitores por telefone entre os dias 25 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07557/2026.