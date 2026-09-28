Real Time Big Data: Cleitinho lidera com quase o dobro de Patrus

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera a disputa pelo governo de Minas Gerais com 38% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Patrus Ananias (PT), com 20%, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (28/9).

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Na sequência, Alexandre Kalil (PDT), com 9%, e Mateus Simões (PSD) e Flávio Roscoe (PL), ambos com 8%, estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

Gabriel (MDB) aparece com 5%, seguido por Ben Mendes (Missão), com 2%, e Indira Xavier (UP), com 1%. Outros candidatos somam 1%. Votos brancos e nulos representam 4%, mesmo percentual dos eleitores que não souberam ou não responderam.

O levantamento também calculou o cenário considerando apenas os votos válidos, critério utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado das eleições. Nesse recorte, Cleitinho chega a 41%, enquanto Patrus registra 22%. Kalil tem 10%, e Simões e Roscoe aparecem com 9% cada. Gabriel marca 5%, Ben Mendes, 2%, e Indira Xavier, 1%. Os demais candidatos somam 1%.

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O Real Time Big Data ouviu 2 mil eleitores de Minas Gerais entre os dias 23 e 26 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-03351/2026.

