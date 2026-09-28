Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Real Time Big Data: Cleitinho lidera com quase o dobro de Patrus

Pesquisa também mostra empate técnico entre Alexandre Kalil, Mateus Simões e Flávio Roscoe na disputa pelo terceiro lugar

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
28/09/2026 08:57 - atualizado em 28/09/2026 09:04

compartilhe

×
Cleitinho e Patrus
Considerando os votos válidos, Cleitinho chega a 41%, enquanto Patrus registra 22% crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press | Douglas Magno/AFP

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera a disputa pelo governo de Minas Gerais com 38% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Patrus Ananias (PT), com 20%, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (28/9).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na sequência, Alexandre Kalil (PDT), com 9%, e Mateus Simões (PSD) e Flávio Roscoe (PL), ambos com 8%, estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

Gabriel (MDB) aparece com 5%, seguido por Ben Mendes (Missão), com 2%, e Indira Xavier (UP), com 1%. Outros candidatos somam 1%. Votos brancos e nulos representam 4%, mesmo percentual dos eleitores que não souberam ou não responderam.

Leia Mais

O levantamento também calculou o cenário considerando apenas os votos válidos, critério utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado das eleições. Nesse recorte, Cleitinho chega a 41%, enquanto Patrus registra 22%. Kalil tem 10%, e Simões e Roscoe aparecem com 9% cada. Gabriel marca 5%, Ben Mendes, 2%, e Indira Xavier, 1%. Os demais candidatos somam 1%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Real Time Big Data ouviu 2 mil eleitores de Minas Gerais entre os dias 23 e 26 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-03351/2026.

Tópicos relacionados:

alexandre-kalil cleitinho eleicoes-2026 flavio-roscoe gabriel-azevedo kalil mateus-simoes minas-gerais patrus-ananias pesquisa-eleitoral

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay