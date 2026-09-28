Sabatina EM/Uai/TV Alterosa recebe Flávio Roscoe nesta segunda (28/9)

A série de sabatinas do jornal Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa com os candidatos ao governo de Minas Gerais se encerra nesta segunda-feira (28/9) com a participação de Flávio Roscoe (PL).

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A série começou com Gabriel Azevedo (MDB), em 11 de setembro, seguido pelo governador Mateus Simões (PSD), o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) e Patrus Ananias (PT).



A sabatina será transmitida ao vivo pelo canal do Portal Uai no YouTube, a partir das 11h, com duração de 45 minutos. Na terça-feira (29/9), a edição impressa do Estado de Minas vai destacar os principais trechos da entrevista. Os cortes da transmissão também poderão ser acompanhados nos perfis do EM.



Conforme a legislação eleitoral, os convites foram direcionados aos candidatos mais bem colocados nas pesquisas e cujos partidos tenham pelo menos cinco representantes no Congresso Nacional.



Na última pesquisa de intenção de votos da Atlas/Estadão, divulgada na quarta-feira (23/9), Roscoe estava tecnicamente empatado na terceira colocação, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais. Esse bloco reunia Alexandre Kalil, com 8,3% das intenções de voto, seguido por Flávio Roscoe, com 7,3%, e por Mateus Simões, com 5,6%.



Já na pesquisa Datafolha desta quinta-feira (24/9), os três candidatos citados também estão tecnicamente empatados, sendo que Roscoe é o único que está em ascensão no cenário estimulado.



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O candidato



Flávio Roscoe é empresário do setor têxtil e presidente licenciado da Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais). Ele começou a trabalhar na empresa da família e acumulou experiência em diferentes áreas da indústria antes de assumir a gestão do negócio. À frente da Federação, conduziu um período de reestruturação e expansão dos investimentos em educação, tecnologia e inovação.



