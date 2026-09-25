Mendonça manda remover posts falsos sobre Padroeira do Brasil

Nesta sexta-feira (25/9), o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro André Mendonça, determinou a remoção imediata de publicações que associam falsamente o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a uma suposta proposta para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil. A decisão liminar atende a um pedido da campanha do candidato e determina a retirada dos conteúdos considerados falsos.

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A medida ocorre após a circulação de posts e vídeos nas redes sociais que relacionam Flávio Bolsonaro à proposta. O conteúdo ganhou repercussão durante o período eleitoral e levou a campanha do candidato a acionar a Justiça Eleitoral.

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Qual a origem da polêmica?

A onda de desinformação afirma que o senador apoiaria um projeto para revogar a lei de 1980 que consagrou Nossa Senhora Aparecida como Padroeira do Brasil. No entanto, a narrativa é falsa e não há registro de relação de Flávio Bolsonaro com a proposta. Existe, de fato, um projeto sobre o tema (PL 2.623/2007), de autoria do ex-deputado e pastor evangélico Professor Victório Galli (PMDB-MT, à época), mas a proposta foi rejeitada pela Comissão de Educação e Cultura e arquivada definitivamente em 22 de agosto de 2008.

A informação sobre o projeto voltou a circular nas redes sociais e foi associada ao candidato. Diante da disseminação do conteúdo, a campanha de Flávio Bolsonaro acionou a Justiça Eleitoral.

O que diz a decisão do TSE?

A decisão do ministro André Mendonça determina que as plataformas Meta (responsável por Facebook e Instagram), X (antigo Twitter), TikTok e YouTube removam os conteúdos apontados como falsos, dentro do prazo estabelecido. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$ 30 mil.

Entre os conteúdos alcançados pela decisão estão publicações específicas, como uma feita pelo humorista Antonio Tabet no X e outra atribuída à deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP). No caso de Tabet, Mendonça determinou a remoção do post, sob pena de multa de R$ 30 mil por dia. Segundo o ministro, a publicação ultrapassou o campo da crítica política ao veicular informação considerada falsa ou gravemente descontextualizada, com potencial de interferir na formação da vontade do eleitor.

Qual foi a reação de Flávio Bolsonaro?

Diante da repercussão do caso, o senador Flávio Bolsonaro utilizou suas redes sociais para negar a informação. Ele classificou o boato como uma "fake news grotesca" e reafirmou seu respeito por Nossa Senhora Aparecida e por todas as religiões.

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Por que a GloboNews se envolveu no caso?

Parte do material de desinformação utilizou um comentário da jornalista Maria Cristina Fernandes, exibido na GloboNews na noite de quinta-feira (24/9), durante uma análise da pesquisa de intenção de voto do Datafolha. O trecho foi retirado de contexto e passou a ser associado ao boato. Após a repercussão, a emissora se posicionou sobre o episódio, emitiu uma nota de esclarecimento e se retratou publicamente, afirmando que a análise havia sido distorcida.