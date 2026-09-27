Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas neste domingo (27/9)

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

No último domingo antes do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro, os candidatos ao governo de Minas intensificam as agendas de campanha. Cleitinho Azevedo (Republicanos), Patrus Ananias (PT) e Alexandre Kalil (PDT), que aparecem nas primeiras posições das pesquisas mais recentes, têm compromissos na capital, na Região Metropolitana e no interior do estado, neste domingo (27/9).

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Também cumprem agenda Flávio Roscoe (PL), Gabriel Azevedo (MDB) e Mateus Simões (PSD). Ben Mendes (Missão) não tem compromissos de campanha previstos para este domingo.

Confira agenda completa:

Alexandre Kalil (PDT)

8h30 - Caminhada na Feira Hippie, em Belo Horizonte

Ponto de encontro: Rua dos Guajajaras com Avenida Afonso Pena

10h - Caminhada na Feira de Nova Contagem, em Contagem

Ponto de encontro: Avenida VP2 com Rua Ápio Cardoso

Ben Mendes (Missão)

Sem agenda de campanha prevista para este domingo.

Cleitinho Azevedo (Republicanos)

9h30 - Visita à Feira da Abadia, em Uberaba

Local: Avenida Prudente de Morais, 243

13h30 - Carreata em Araguari

Concentração: Igreja de Fátima

16h - Acompanha jogo do Uberlândia, em Uberlândia

Flávio Roscoe (PL)

11h - Caminhada no Mercado Central, em Belo Horizonte

Gabriel Azevedo (MDB)

Visita à Fazenda Maria Nunes, produtora do Queijo Maria Nunes, em Santo Antônio do Itambé

Local: Fazenda Maria Nunes, Zona rural

Mateus Simões (PSD)

10h - Encontro com prefeitos e lideranças, em Nova Lima

Local: Praça Bernardino de Lima, 43

11h - Caminhada na Praça Bernardino de Lima, em Nova Lima

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Patrus Ananias (PT)

10h30 - Caminhada no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte

Concentração: Rua Bela Vista, 30