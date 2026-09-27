Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas neste domingo (27/9)
No último domingo antes do primeiro turno, candidatos cumprem compromissos em Belo Horizonte, Região Metropolitana e no interior de Minas
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No último domingo antes do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro, os candidatos ao governo de Minas intensificam as agendas de campanha. Cleitinho Azevedo (Republicanos), Patrus Ananias (PT) e Alexandre Kalil (PDT), que aparecem nas primeiras posições das pesquisas mais recentes, têm compromissos na capital, na Região Metropolitana e no interior do estado, neste domingo (27/9).
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Também cumprem agenda Flávio Roscoe (PL), Gabriel Azevedo (MDB) e Mateus Simões (PSD). Ben Mendes (Missão) não tem compromissos de campanha previstos para este domingo.
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Confira agenda completa:
Alexandre Kalil (PDT)
8h30 - Caminhada na Feira Hippie, em Belo Horizonte
Ponto de encontro: Rua dos Guajajaras com Avenida Afonso Pena
10h - Caminhada na Feira de Nova Contagem, em Contagem
Ponto de encontro: Avenida VP2 com Rua Ápio Cardoso
Ben Mendes (Missão)
Sem agenda de campanha prevista para este domingo.
Cleitinho Azevedo (Republicanos)
9h30 - Visita à Feira da Abadia, em Uberaba
Local: Avenida Prudente de Morais, 243
13h30 - Carreata em Araguari
Concentração: Igreja de Fátima
16h - Acompanha jogo do Uberlândia, em Uberlândia
Flávio Roscoe (PL)
11h - Caminhada no Mercado Central, em Belo Horizonte
Gabriel Azevedo (MDB)
Visita à Fazenda Maria Nunes, produtora do Queijo Maria Nunes, em Santo Antônio do Itambé
Local: Fazenda Maria Nunes, Zona rural
Mateus Simões (PSD)
10h - Encontro com prefeitos e lideranças, em Nova Lima
Local: Praça Bernardino de Lima, 43
11h - Caminhada na Praça Bernardino de Lima, em Nova Lima
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Patrus Ananias (PT)
10h30 - Caminhada no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte
Concentração: Rua Bela Vista, 30