Candidato pode votar em si mesmo nas Eleições 2026? Entenda a regra

Com a proximidade do primeiro turno das Eleições 2026 no próximo domingo (4/10), uma dúvida comum ressurge: um candidato pode votar em si mesmo? A resposta é sim. Qualquer candidato tem o direito de escolher o próprio nome na urna eletrônica durante a votação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Como funciona

O direito ao voto é a principal garantia. Antes de ser um candidato, a pessoa é um cidadão e eleitor. Se a situação na Justiça Eleitoral estiver regularizada e os deveres políticos em dia, ela pode votar normalmente em sua seção de cadastro.

Além disso, o sigilo da urna é um fator crucial. O voto no Brasil é secreto, o que significa que o registro na urna eletrônica permanece confidencial.

Mesmo que um político declare publicamente que irá votar em si próprio, ninguém pode obrigá-lo a fazer isso ou provar em quem ele realmente votou dentro da cabine de votação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria