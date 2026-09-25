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Candidato pode votar em si mesmo nas Eleições 2026? Entenda a regra

A dúvida surge a cada eleição: o político na urna tem o direito de escolher o próprio nome; saiba como a Justiça Eleitoral garante esse processo

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FS
Flor Sette Câmara
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Flor Sette Câmara
Repórter
25/09/2026 15:19

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Candidato pode votar em si mesmo nas Eleições 2026? Entenda a regra
Urna eletrônica: funcionamento do equipamento e o direito ao voto secreto nas Eleições 2026 crédito: Rovena Rosa / Agência Brasil

Com a proximidade do primeiro turno das Eleições 2026 no próximo domingo (4/10), uma dúvida comum ressurge: um candidato pode votar em si mesmo? A resposta é sim. Qualquer candidato tem o direito de escolher o próprio nome na urna eletrônica durante a votação.

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Como funciona

O direito ao voto é a principal garantia. Antes de ser um candidato, a pessoa é um cidadão e eleitor. Se a situação na Justiça Eleitoral estiver regularizada e os deveres políticos em dia, ela pode votar normalmente em sua seção de cadastro.

Além disso, o sigilo da urna é um fator crucial. O voto no Brasil é secreto, o que significa que o registro na urna eletrônica permanece confidencial.

Mesmo que um político declare publicamente que irá votar em si próprio, ninguém pode obrigá-lo a fazer isso ou provar em quem ele realmente votou dentro da cabine de votação.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

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