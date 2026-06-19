Como funciona a urna eletrônica em 2026? Tire suas dúvidas sobre a segurança

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A urna eletrônica é o pilar do sistema eleitoral brasileiro, projetada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para garantir que cada voto seja registrado de forma segura e anônima. Utilizada desde 1996, em 2026, a tecnologia completa 30 anos de uso ininterrupto no país, buscando agilizar a apuração e fortalecer a transparência do processo. Os modelos passam por constantes atualizações, como a mais recente, a Urna Eletrônica Modelo UE2022, e são submetidos a rigorosos testes de segurança a cada eleição.

Todo o processo começa meses antes do dia da votação, com o desenvolvimento dos softwares que rodam nas urnas. Esse trabalho ocorre em uma sala segura e controlada na sede do TSE, em Brasília. O código-fonte desses programas fica aberto para inspeção por entidades fiscalizadoras, como partidos políticos, Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Leia Mais

Após essa fase, os sistemas são assinados digitalmente e lacrados. Um ponto crucial é que a urna eletrônica não se conecta à internet ou a qualquer outra rede externa. Ela funciona de maneira isolada, o que impede invasões remotas ou manipulação de dados durante o período de votação. A segurança do equipamento é física e lógica.

Como funciona no dia da eleição?

No início do dia da votação, antes de qualquer eleitor registrar seu voto, mesários emitem um relatório chamado “zerésima”. Esse documento comprova que não há nenhum voto computado naquela urna, ou seja, ela está zerada e pronta para iniciar os trabalhos. Qualquer cidadão presente na seção eleitoral pode acompanhar a emissão.

Ao final do período de votação, às 17h (horário de Brasília), a urna é encerrada e imprime outro relatório fundamental: o Boletim de Urna (BU). O documento contém a quantidade de votos que cada candidato e partido recebeu naquela seção específica. Uma via do BU é afixada na porta da seção para consulta pública, permitindo que qualquer pessoa compare e fiscalize o resultado.

Os dados do Boletim de Urna, gravados em uma mídia de memória, são então levados para os pontos de transmissão e enviados à Justiça Eleitoral por uma rede segura e exclusiva. A soma dos resultados de todos os BUs do país gera o resultado final da eleição, em um processo de totalização público e rastreável.

Testes garantem a confiabilidade

Para confirmar a lisura do sistema, a Justiça Eleitoral promove diversos eventos de auditoria. Um dos mais importantes é o Teste de Integridade, realizado no mesmo dia e horário da votação oficial. Nele, urnas eletrônicas sorteadas na véspera são submetidas a uma votação simulada, filmada e aberta ao público, para verificar se o resultado impresso bate com os votos digitados.

Outro mecanismo é o Teste Público de Segurança (TPS), no qual especialistas são convidados a tentar invadir o sistema e quebrar suas barreiras de proteção. As descobertas feitas nesses testes são utilizadas para aprimorar ainda mais a segurança da urna eletrônica para as eleições seguintes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.