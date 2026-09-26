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CONSTRANGIMENTO POLÍTICO

Mateus Simões enfrenta fogo amigo na reta final

Romeu Zema liberou candidatos do Novo a apoiar Flávio Bolsonaro já no primeiro turno, mas não deu igual sinalização ao governador Mateus Simões, candidato à reeleição, que busca tração na reta final

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Bertha Maakaroun
Bertha Maakaroun
Repórter
Jornalista, pesquisadora e doutora em Ciência Política
26/09/2026 15:36 - atualizado em 26/09/2026 16:02

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Simões sobre Cleitinho: 'Escolheu as piores pessoas para estar ao lado dele'
Sucessor de Zema, Mateus Simões (PSD) tenta a reeleição crédito: Reprodução/Record TV Minas

Candidato do Novo à presidência da República, Romeu Zema autorizou que outros candidatos de seu partido apoiem o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), já no primeiro turno, com quem concorre pelo Palácio do Planalto. Diferentemente, ainda não liberou o mesmo movimento por parte do governador Mateus Simões (PSD), que tenta a reeleição.

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A decisão cria um constrangimento político para o governador mineiro, que já declarou apoio ao senador do PL em um eventual segundo turno.

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Nos bastidores, a restrição é vista como fogo amigo: em vez de fortalecer o projeto eleitoral de seu sucessor, Zema acaba impondo mais um obstáculo à candidatura de Simões.

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