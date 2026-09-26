Lula a empresários: ‘País que se preza tem que ter indústria forte’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nessa sexta-feira (25/9), durante jantar com empresários e representantes do setor produtivo, que faltam 10 dias para os brasileiros decidirem “o país que querem”. Em tom eleitoral, Lula mencionou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, ao falar sobre os rumos da América Latina.

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“Vocês sabem que o Trump está fazendo aposta e que ele vai ser dono da América Latina. Essa é a aposta dele, mais do Marco Rubio do que dele”, afirmou.

Lula disse que, enquanto estiver na Presidência, o Brasil deverá ser conduzido pelo povo brasileiro. “Enquanto eu for presidente, o dono disso aqui chama-se povo brasileiro e ninguém vai detê-lo de novo”, declarou.

O presidente também direcionou o discurso aos empresários presentes e defendeu o fortalecimento da indústria nacional. Segundo Lula, um país que pretende se desenvolver precisa contar com uma indústria forte e com participação do Estado no apoio às empresas. “Isso vale para os empresários brasileiros. Porque um país que se preza tem que ter indústria muito forte”, afirmou.

Durante o jantar, Lula pediu aos empresários que leiam o programa de governo e afirmou que eles precisam se preparar para o período eleitoral. “Recebendo um programa de governo, eu quero que vocês leiam. Eu quero que vocês leiam”, disse.

O presidente também falou sobre sua rotina pessoal e mencionou os horários em que acorda para fazer exercícios antes de iniciar o trabalho. Segundo Lula, costuma levantar às 5h30 e fazer duas horas de ginástica antes de trabalhar. “Quem levanta de madrugada para fazer ginástica, não tem crise, cara, não tem problema. Cinco e meia eu estou levantado, faço duas horas de ginástica, vou trabalhar”, afirmou.

Pedido de voto

Na parte final do discurso, Lula fez um pedido explícito de apoio eleitoral aos presentes e mencionou a data de 4 de outubro. O presidente afirmou que, com seu grupo político, o país voltará a crescer e poderá alcançar melhores condições sociais. “Eu estou aqui dizendo para vocês que é 4 de outubro, vote em mim e vote Alckmin, que vocês vão ter recompensado que o país vai voltar a crescer, vai voltar a crescer muito”, declarou.

Lula disse ainda que pretende transformar o Brasil em um país com mais dignidade e criticou o que classificou como uma realidade marcada por “muita família” e “pequenas coisas”. “Eu quero um país grande. Porque é isso que dá dimensão e grandeza”, afirmou.

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Ao encerrar, o presidente agradeceu aos organizadores do jantar e voltou a fazer referência à campanha. “Não se esqueça, Lula com o Xuxu [Alckmin], sabe? No dia 4 de outubro”, disse.