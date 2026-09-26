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‘Esse cara conseguiu corromper todo mundo’, afirma Lula sobre Vorcaro

Durante jantar com empresários, presidente disse que não deve haver tratamento diferenciado para envolvidos em irregularidades e defendeu debate sobre mandato de ministros da Suprema Corte

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Fernanda Strickland - Correio Braziliense
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Fernanda Strickland - Correio Braziliense
Repórter
26/09/2026 12:20 - atualizado em 26/09/2026 12:23

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Presidente Lula, durante jantar com empresários e representantes do setor produtivo nesta sexta-feira (25/9)
Presidente Lula durante jantar com empresários e representantes do setor produtivo nessa sexta-feira (25/9), na capital paulista (25/9) crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou duramente o banqueiro Daniel Vorcaro durante jantar com empresários e representantes do setor produtivo nessa sexta-feira (25/9), em São Paulo. Ao comentar o que classificou como um cenário negativo para o país, Lula afirmou que não deve haver distinção na responsabilização de pessoas que cometem irregularidades, independentemente de sua posição. 

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“Esse Vorcaro deveria ser um malandro mesmo, porque esse cara conseguiu corromper todo mudo. Porque ele não corrompeu com dinheiro, ele corrompeu com orgia. Essa é a verdade”, afirmou o presidente.

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Na sequência, Lula defendeu que pessoas envolvidas em irregularidades sejam responsabilizadas sem tratamento diferenciado. “Não têm importância. Errou, pagou. Errou, pagou”, declarou.

O presidente também criticou a ideia de preservar determinadas pessoas de investigações ou medidas de responsabilização por causa de sua importância. “Ah, não, com fulano não pode mexer, porque é fulano. Não sei se é qualquer outro, não pode mexer”, disse.

Mudança na Suprema Corte

Ainda no discurso, Lula defendeu que a sociedade participe de uma discussão sobre a forma de escolha dos ministros da Suprema Corte e sobre a duração dos mandatos. “Como é que a gente vai escolher o ministro da Suprema Corte? Como é que ele vai escolher? Ele vai ser o mandato perpétuo ou vai ter o mandato?”, questionou.

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Lula afirmou que não pretende tomar sozinho uma decisão sobre o tema e disse considerar necessária uma manifestação da sociedade. “Eu não vou saber como e não vou decidir sozinho. Mas eu acho que a sociedade vai ter que se manifestar, porque o que está acontecendo não é bom para o país”, afirmou.

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