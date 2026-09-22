André Mendonça acusa Alexandre de Moraes de distorcer relatório da PF

Em ofício enviado ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, o ministro André Mendonça acusa Alexandre de Moraes de apresentar alegações falsas e distorcer o relatório da Polícia Federal. O envio do documento representa mais um capítulo na crise envolvendo a Corte.

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No documento, Mendonça acusa Moraes de descredibilizar o trabalho da equipe de investigação da Operação Compliance Zero e sustenta que as acusações contra ele têm como origem um relatório de inteligência da PF que não pode ser utilizado como prova. Já Moraes acusa Mendonça de improbidade administrativa, crime de responsabilidade e privilégio a determinado grupo político.

A situação se torna ainda mais constrangedora quando se verifica que, "na tentativa de agudizar a gravidade dos relatos ali contidos, o ministro Alexandre de Moraes distorce o teor do 'documento', para imputar falsamente a este ministro a prática de comportamentos que os próprios 'relatórios' atribuem às equipes policiais envolvidas", escreve Mendonça, em um trecho do documento.

O Supremo discute se vai julgar em conjunto ou separados os pedidos para investigar Moraes e André Mendonça. A análise do caso pelo plenário foi interrompida por um pedido de vista, ou seja, de mais tempo para analisar o caso, pelo ministro Flávio Dino.

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