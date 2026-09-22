Assine
overlay
Início Política
CRISE NO STF

André Mendonça acusa Alexandre de Moraes de distorcer relatório da PF

Ministro afirmou que o colega do STF tenta descredibilizar equipes polícias que atuam na Operação Compliance Zero

Publicidade
Carregando...
RS
Renato Souza
RS
Renato Souza
Repórter
22/09/2026 16:57 - atualizado em 22/09/2026 17:04

compartilhe

×
Brazilian Supreme Federal Court (STF) Justice Alexandre de Moraes (R) looks on next to STF Justice Andre Mendonca during a hearing on the investigation into alleged links between Alexandre de Moraes and banker Daniel Vorcaro at the STF in Brasilia on September 15, 2026. Brazil's Supreme Court will examine accusations about one of its top justice's ties to a jailed banker, in an unprecedented crisis that has eclipsed the country's presidential election campaign. (Photo by ROSINEI COUTINHO / Brazilian Supreme Court / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Brazil's Supreme Court / Rosinei COUTINHO" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS Caption
Os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes lado a lado no plenário do STF crédito: ROSINEI COUTINHO / STF/ AFP

Em ofício enviado ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, o ministro André Mendonça acusa Alexandre de Moraes de apresentar alegações falsas e distorcer o relatório da Polícia Federal. O envio do documento representa mais um capítulo na crise envolvendo a Corte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No documento, Mendonça acusa Moraes de descredibilizar o trabalho da equipe de investigação da Operação Compliance Zero e sustenta que as acusações contra ele têm como origem um relatório de inteligência da PF que não pode ser utilizado como prova. Já Moraes acusa Mendonça de improbidade administrativa, crime de responsabilidade e privilégio a determinado grupo político.

A situação se torna ainda mais constrangedora quando se verifica que, "na tentativa de agudizar a gravidade dos relatos ali contidos, o ministro Alexandre de Moraes distorce o teor do 'documento', para imputar falsamente a este ministro a prática de comportamentos que os próprios 'relatórios' atribuem às equipes policiais envolvidas", escreve Mendonça, em um trecho do documento.

O Supremo discute se vai julgar em conjunto ou separados os pedidos para investigar Moraes e André Mendonça. A análise do caso pelo plenário foi interrompida por um pedido de vista, ou seja, de mais tempo para analisar o caso, pelo ministro Flávio Dino.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Saiba Mais

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes andre-mendonca edson-fachin investigacao pf stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay