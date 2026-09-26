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ELEIÇÕES 2026

Flávio promete volta de Bolsonaro em rodeio no interior de São Paulo

Candidato à Presidência participou do evento ao lado de Tarcísio de Freitas e disse que o agronegócio brasileiro será "valorizado de novo"

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
26/09/2026 12:04

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Flávio Bolsonaro
Candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro fez aceno ao agronegócio no Rodeio de Jaguariúna crédito: Redes Sociais/Reprodução

Durante passagem pelo Rodeio de Jaguariúna, no interior de São Paulo, o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, prometeu a volta de seu pai, Jair Bolsonaro, ao evento no próximo ano. “Quem tá com saudade do Bolsonaro? Quem vai ver o Bolsonaro ano que vem aqui, dá um grito”, disse Flávio ao público.

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O senador foi anunciado, nessa sexta-feira (25/9), pelo governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos). No palco, também estavam os candidatos ao Senado André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP).

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Em sua fala, Flávio também fez acenos ao agronegócio e disse que o setor “será valorizado de novo”. “Nós brasileiros merecemos muito mais do que tá aí”, afirmou.

Tarcísio não pediu votos diretamente ao aliado, mas citou Flávio ao falar sobre mudanças no país. “Muita coisa ultimamente não tem dado certo. Mas o tempo da esperança vai chegar. O tempo da mudança está chegando. Quem acredita nisso? Quem acha que a mudança vai chegar? Quem acha que o Brasil merece ser gigante? Então se vocês acham isso, vamos receber com muito entusiasmo, Flávio Bolsonaro”, afirmou o governador.

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Após a participação no palco, Tarcísio e Flávio ainda tiraram fotos com Bruno e Marrone, dupla presente na programação do rodeio.

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