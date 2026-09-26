Zezé di Camargo: "Espero que o Brasil logo esteja do lado direito"
Cantor fazia homenagem a Rick, da dupla Rick & Renner, dizendo que o amigo está "ao lado direito de Deus". Em seguida, sinalizou que quer a vitória da direita nas eleições
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Zezé Di Camargo gerou polêmica ao politizar uma homenagem ao cantor Rick, morto em um acidente de helicóptero. Durante um show em Cáceres (MT), na última quinta-feira (24/9), o sertanejo afirmou que o colega "está ao lado direito de Deus" e manifestou o desejo de que o Brasil siga o mesmo caminho.
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Durante show, Zezé Di Camargo politiza morte de Rick:— Pragmatismo Politico (@Pragmatismo_) September 26, 2026
"Ele está do lado direito de Deus, que é onde ficam as coisas boas. Quando você fala que uma pessoa é do bem, você diz que aquela é uma pessoa 'direita'. Então, eu espero que o Brasil logo, logo esteja totalmente do lado… pic.twitter.com/OU3JXJGxpZ
“Que Deus o tenha. Bem no seu lado direito, que ficam as coisas boas. [...] Quando você fala que uma pessoa é do bem, o que você fala? 'Aquela é uma pessoa direita'. Então, o Rick está ao lado direito de Deus. E eu espero que o Brasil, logo, logo, esteja totalmente do lado direito”, declarou o cantor.
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A fala repercutiu nas redes sociais, onde internautas criticaram a associação entre a morte do artista e uma manifestação política. Usuários classificaram a declaração como desrespeitosa e uma tentativa de fazer “politicagem” em meio ao luto.
Rick Sollo, da dupla com Renner e uma das vozes do sucesso “Ela é demais”, morreu aos 59 anos. Ele estava em um helicóptero que partiu de Porto Belo (SC) e perdeu contato na região de Urubici. O empresário Bruno Avelar também estava na aeronave. Todos os ocupantes da aeronave morreram.
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