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POLÊMICA

Zezé di Camargo: "Espero que o Brasil logo esteja do lado direito"

Cantor fazia homenagem a Rick, da dupla Rick & Renner, dizendo que o amigo está "ao lado direito de Deus". Em seguida, sinalizou que quer a vitória da direita nas eleições

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
26/09/2026 09:32 - atualizado em 26/09/2026 09:36

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Zezé di Camargo: “Espero que o Brasil logo esteja do lado direito”
Zezé Di Camargo causou polêmica ao politizar a morte de Rick crédito: Instagram

Zezé Di Camargo gerou polêmica ao politizar uma homenagem ao cantor Rick, morto em um acidente de helicóptero. Durante um show em Cáceres (MT), na última quinta-feira (24/9), o sertanejo afirmou que o colega "está ao lado direito de Deus" e manifestou o desejo de que o Brasil siga o mesmo caminho.

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“Que Deus o tenha. Bem no seu lado direito, que ficam as coisas boas. [...] Quando você fala que uma pessoa é do bem, o que você fala? 'Aquela é uma pessoa direita'. Então, o Rick está ao lado direito de Deus. E eu espero que o Brasil, logo, logo, esteja totalmente do lado direito”, declarou o cantor.

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A fala repercutiu nas redes sociais, onde internautas criticaram a associação entre a morte do artista e uma manifestação política. Usuários classificaram a declaração como desrespeitosa e uma tentativa de fazer “politicagem” em meio ao luto.

Rick Sollo, da dupla com Renner e uma das vozes do sucesso “Ela é demais”, morreu aos 59 anos. Ele estava em um helicóptero que partiu de Porto Belo (SC) e perdeu contato na região de Urubici. O empresário Bruno Avelar também estava na aeronave. Todos os ocupantes da aeronave morreram.

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