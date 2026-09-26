Zezé di Camargo: “Espero que o Brasil logo esteja do lado direito”

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Zezé Di Camargo gerou polêmica ao politizar uma homenagem ao cantor Rick, morto em um acidente de helicóptero. Durante um show em Cáceres (MT), na última quinta-feira (24/9), o sertanejo afirmou que o colega "está ao lado direito de Deus" e manifestou o desejo de que o Brasil siga o mesmo caminho.

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Durante show, Zezé Di Camargo politiza morte de Rick:



"Ele está do lado direito de Deus, que é onde ficam as coisas boas. Quando você fala que uma pessoa é do bem, você diz que aquela é uma pessoa 'direita'. Então, eu espero que o Brasil logo, logo esteja totalmente do lado… pic.twitter.com/OU3JXJGxpZ — Pragmatismo Politico (@Pragmatismo_) September 26, 2026

“Que Deus o tenha. Bem no seu lado direito, que ficam as coisas boas. [...] Quando você fala que uma pessoa é do bem, o que você fala? 'Aquela é uma pessoa direita'. Então, o Rick está ao lado direito de Deus. E eu espero que o Brasil, logo, logo, esteja totalmente do lado direito”, declarou o cantor.

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A fala repercutiu nas redes sociais, onde internautas criticaram a associação entre a morte do artista e uma manifestação política. Usuários classificaram a declaração como desrespeitosa e uma tentativa de fazer “politicagem” em meio ao luto.

Rick Sollo, da dupla com Renner e uma das vozes do sucesso “Ela é demais”, morreu aos 59 anos. Ele estava em um helicóptero que partiu de Porto Belo (SC) e perdeu contato na região de Urubici. O empresário Bruno Avelar também estava na aeronave. Todos os ocupantes da aeronave morreram.

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