Famosos declararam apoio a Flavio Bolsonaro nas eleições

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) tem buscado ampliar sua presença entre artistas e personalidades conhecidas do grande público, especialmente no universo sertanejo. A estratégia ganha destaque principalmente no interior e em eventos ligados ao agronegócio, onde o sertanejo tem grande presença.

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Um dos episódios mais recentes envolveu a cantora Ana Castela, que apareceu ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) durante a Festa do Peão de Barretos (SP). Na fotografia publicada pelo parlamentar, os dois fizeram com as mãos o número 22, utilizado pelo PL e associado à candidatura de Flávio Bolsonaro.

Apesar da repercussão, Ana Castela não declarou formalmente apoio a Flávio. Em 2022, a cantora havia afirmado que não pretendia se posicionar politicamente. Após a fotografia com Nikolas, ela também não confirmou publicamente voto no candidato do PL.

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Entre os nomes do sertanejo, o apoio mais explícito registrado recentemente foi o de Amado Batista. Em julho, Flávio Bolsonaro visitou a fazenda do cantor, em Goianápolis, na região metropolitana de Goiânia. O encontro reuniu também políticos do PL de Goiás.

????Amado Batista (75) e sua esposa, Cálita Fernandes (23), receberam Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência em 2026, no rancho do casal. ???? pic.twitter.com/7U7tqTdvxJ — Portal Babados (@PortalBabados) July 30, 2026

Em vídeos divulgados nas redes sociais, Flávio conversa com Amado Batista e pergunta se o cantor sente saudades do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na sequência, o artista declara apoio à candidatura de Flávio e afirma acreditar no projeto político do senador.

??Flávio Bolsonaro é recebido por Amado Batista em Goiás e ouve homenagem ao pai. pic.twitter.com/lGLQoViliO — Vista Pátria (@vista_patria) July 29, 2026

Gusttavo Lima

Gusttavo Lima é um dos principais nomes do sertanejo que já tiveram proximidade com Jair Bolsonaro e com integrantes da direita. Em 2026, porém, não há confirmação de que o cantor tenha declarado apoio a Flávio Bolsonaro para a Presidência.

Em setembro, Gusttavo apareceu ao lado de Daniel Vilela (MDB), governador de Goiás e candidato à reeleição. O cantor agradeceu publicamente o apoio recebido do governo estadual e, em outro registro, declarou apoio ao deputado Bruno Peixoto.

Durante a festa de Barretos, o público vaiou Lula durante o show de Gusttavo Lima, mas o cantor não se manifestou.

Está por todo lado!

Nós Vamos Vencer!

Flávio Bolsonaro é caminho certo pra tudo dar certo!????????????????????????????

Gusttavo Lima pic.twitter.com/6y0njLpwff — Aventureira_ana (@Aventureira_ana) August 23, 2026

Zezé di Camargo

Outro nome de peso do sertanejo que entrou na campanha eleitoral foi Zezé di Camargo. Em abril, Flávio esteve no camarim de Zezé da 86ª Expogrande, em Campo Grande. Na ocasião, os dois gravaram um vídeo em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Fala, pai. Estou com um cara aqui que sei que você é fã, que te ama também. Quando você puder assistir, ele quer te mandar uma mensagem", disse Flávio.

"Primeiramente, dizer para você o quanto você é importante. Você deve ter noção disso, mas o quanto você é importante para o povo do Brasil. Viajo o país inteiro e vejo o quanto você é amado pelas pessoas, verdadeiramente. Queria te dizer que, independente das circunstâncias, a gente está com você", completou Zezé.

Zeze di Camargo e Flávio Bolsonaro. O Agro e os cantores sertanejos estão fechados com Bolsonaro Presidente. pic.twitter.com/tKzhvpRVEz — PATRlOTAS (@PATRlOTAS) June 26, 2026

Em agosto, durante um show em Mirabela, no Norte de Minas, Zezé cumprimentou Cleitinho (Republicanos) no palco e afirmou que respeitava a história do senador que disputa o cargo de governador.

Neymar entrou no debate eleitoral

Neymar também passou a aparecer nas discussões políticas envolvendo Flávio, mas em uma situação diferente. Em junho, o senador publicou um vídeo em defesa do jogador após uma declaração de Lula sobre a ausência de Neymar em uma convocação da Seleção Brasileira.

Flávio chamou Neymar de “craque” e destacou a trajetória do jogador e seu projeto social. A repercussão política foi analisada pela Vox Radar, que identificou milhares de publicações relacionando Neymar aos dois principais candidatos.

Na ocasião, apoiadores do PL compartilharam a frase “FLÁVIO É NEYMAR. NEYMAR É FLÁVIO”. Mais recentemente, em agosto, o jogador apareceu autografando a camiseta do candidato.

???????????? Neymar autografou a camisa de Flávio Bolsonaro em São Januário no jogo entre Vasco x Santos. pic.twitter.com/K1bduzfjF4 — Brasil Alternativo (@bralternativo_) August 16, 2026

Luiz Bacci faz defesa pública de Flávio

Entre as personalidades da televisão, Luiz Bacci também passou a comentar diretamente a campanha de Flávio. Em agosto, o apresentador aconselhou o candidato a não participar da entrevista no Jornal Nacional.

Durante o programa Show do Bacci, transmitido pelo YouTube, ele afirmou que a participação poderia prejudicar a campanha de Flávio e criticou a postura que, segundo ele, seria adotada pelos entrevistadores.

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