Flávio diz que Nordeste está ‘decepcionado’ com PT e virou verde-amarelo

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse, durante agenda em Vitória da Conquista, na Bahia, que o Nordeste está decepcionado com o atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que a região "virou verde-amarelo". A afirmação foi feita nesta quinta-feira (17/9), no Aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo.

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Durante a visita, acompanhado de seu candidato a vice-presidente, Alfredo Gaspar (PL-AL), afirmou que tem percebido que a decepção do "povo do Nordeste" faz com que o número de apoiadores da legenda bolsonarista aumente. Além da Bahia, o presidenciável cumpriu agendas no Ceará e em Pernambuco.

Na visão de Flávio, Lula é "alguém que prometeu muita coisa e não entregou nada". "Essa decepção está se transformando em mais pessoas caminhando junto com a gente, voltando a ter esperança com o Bolsonaro. E é isso que a gente está trazendo: o povo quer mudança no Nordeste", declarou.

O "filho 01" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) argumentou que o estado da Bahia é governado pelo PT há 20 anos e que "com certeza, a segurança piorou muito", citando atuação de facções criminosas, além de afirmar que "todo mundo está endividado", de modo que "está todo mundo na Bahia parado, como está o Nordeste inteiro".

"Ninguém consegue mais evoluir, todo mundo devendo muito porque o governo da Bahia simplesmente não faz nada. Então, é o momento de a Bahia se libertar. É o que eu estou propondo para o Brasil: se libertar do PT também", comentou.

'Porcaria ou prosperidade'

Ele ainda atacou o atual governo federal, ressaltando que Lula "passa a mão na cabeça de bandido" e defendeu que, em um eventual governo próprio, penas para crimes como roubo de celular aumentariam e mais de 500 mil novas vagas no sistema penitenciário seriam abertas. "Está muito fácil escolher qual o caminho que a Bahia vai seguir: se quer continuar como está essa porcaria ou se quer vir com a gente no caminho da prosperidade."

Atualmente, o estado é governado por Jerônimo Rodrigues (PT), que também é candidato à reeleição. A principal aposta da direita no pleito baiano é a candidatura de ACM Neto (União Brasil), atual prefeito de Salvador.

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O senador voltou a defender a intenção de classificar PCC, Comando Vermelho e milícias como organizações terroristas, caso eleito, e afirmou que a denominação serviria para que moradores de comunidades "nunca mais precisem olhar na cara deles, porque eles vão ficar presos ou vão ser neutralizados".

