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ELEIÇÕES 2026

Economista de Flávio Bolsonaro diz que governo vai se inspirar em Milei

Redução de burocracia e impostos na Argentina será exemplo para eventual governo do PL

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
14/09/2026 22:07

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Daniella Marques
Daniella Marques foi presidente da Caixa no governo Bolsonaro crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Coordenadora da Economia no plano de governo do candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), Daniella Marques citou o presidente da Argentina, Javier Milei, como “ótimo exemplo” nesta segunda-feira (14/9).

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Durante entrevista coletiva no seminário Brasil Hoje, promovido pelo Esfera Brasil, em São Paulo, ela defendeu a revisão de gastos públicos, a privatização de estatais e a revogação de regras e benefícios tributários.

“Milei é um ótimo exemplo em termos de voltar a ter capacidade de investimento, em redução de burocracia e impostos”, disse Marques. Próxima ao ex-ministro Paulo Guedes, ela foi presidente da Caixa Econômica Federal no governo Jair Bolsonaro.

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Sobre a alta na taxa de juros do país, afirmou que o governo precisa ser “responsável com as contas” para dar melhores condições ao Banco Central: “Quem não cuida das contas, não cuida das pessoas. Então a gente vai focar em botar as contas no azul pra que se permita que haja a redução de juros no Brasil”.

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Daniella Marques também defendeu que o país precisa “voltar para a mesa” nas relações externas e avaliou que o governo atual não tem credibilidade.

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