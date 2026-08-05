Quem é Alfredo Gaspar, vice de Flávio Bolsonaro para a presidência

O PL anunciou que Alfredo Gaspar será o candidato a vice na chapa de Flávio Bolsonaro na disputa pela Presidência nas eleições de outubro. Recentemente filiado ao PL, Gaspar entrou na política em 2020 e era deputado federal por Alagoas desde 2023.

Ao anunciar o parlamentar como vice da chapa puro-sangue, Flávio destacou a atuação de Gaspar na segurança pública enquanto deputado federal.

"Uma pessoa que eu aprendi a admirar, que todos vocês aqui aprenderam a admirar pela coragem, pela honestidade, pela sua história em frente à segurança pública", afirmou o presidenciável.

Antes de ser anunciado como vice de Flávio, Gaspar havia divulgado que seria pré-candidato a senador pelo estado de Alagoas. Em pesquisa realizada pelo instituto Paraná Pesquisa, o advogado liderava o levantamento, com 40,4%, tecnicamente empatado com Arthur Lira (PP) e Renan Calheiros (MDB), que tinham 39,8% e 36,4%, respectivamente.

Quem é Alfredo Gaspar?

Advogado maceioense, Gaspar foi promotor de Justiça da capital alagoana, Secretário Estadual de Segurança Pública e Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Alagoas, antes de ingressar na política.

Após pedir exoneração do cargo no Ministério Público, Gaspar foi candidato a prefeito de Maceió pelo MDB, no ano de 2020. Apesar de ter vencido o primeiro turno das eleições por pouco mais de mil votos de diferença, o advogado foi derrotado por João Henrique Caldas, no segundo turno.

Já em 2022, deixou o MDB e se filiou ao União Brasil, partido no qual concorreu e venceu a eleição para deputado federal. Gaspar foi o segundo deputado federal mais votado de Alagoas na oportunidade.

Entre os feitos enquanto parlamentar, destaca-se as pautas voltadas ao enfrentamento de organizações criminosas e a relatoria da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, que investigou desvios em benefícios de aposentados.



Gaspar se filiou ao PL em março deste ano, a convite de Flávio. No primeiro discurso como vice da chapa, o deputado elogiou o ex-presidente Jair Bolsonaro, criticou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que será "soldado" de Flávio.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos