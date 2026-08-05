Deputado do PT provoca: ‘Com escolha de vice, Flávio premia Vorcaro’

O deputado Rogério Correia (PT-MG) acusou Alfredo Gaspar, escolhido por Flávio Bolsonaro para compor a chapa presidencial, de ter “protegido” o banqueiro Daniel Vorcaro durante a CPI do INSS no Congresso.

“Ele protegeu e blindou o banqueiro na CPI, junto com o presidente da comissão, o senador Carlos Viana”, afirmou o petista à coluna.

Segundo Correia, a cúpula da CPI resistiu à convocação de Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, e só aprovou a convocação do próprio banqueiro “sabendo que ele não iria comparecer”.

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“Com a escolha desse vice, Flávio premia Vorcaro”, disparou o deputado.