Deputado do PT provoca: ‘Com escolha de vice, Flávio premia Vorcaro’
Rogério Correia afirma que Alfredo Gaspar blindou o banqueiro na CPI do INSS
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O deputado Rogério Correia (PT-MG) acusou Alfredo Gaspar, escolhido por Flávio Bolsonaro para compor a chapa presidencial, de ter “protegido” o banqueiro Daniel Vorcaro durante a CPI do INSS no Congresso.
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“Ele protegeu e blindou o banqueiro na CPI, junto com o presidente da comissão, o senador Carlos Viana”, afirmou o petista à coluna.
Segundo Correia, a cúpula da CPI resistiu à convocação de Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, e só aprovou a convocação do próprio banqueiro “sabendo que ele não iria comparecer”.
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“Com a escolha desse vice, Flávio premia Vorcaro”, disparou o deputado.