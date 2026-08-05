Genial/Quaest: aprovação de Lula é de 48% e desaprovação fica em 47%

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem aprovação de 48% dos brasileiros, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (5/8). Outros 47% desaprovam o trabalho do petista, enquanto 5% não souberam ou não responderam.

Na avaliação da gestão, 36% classificam o governo como positivo, 36% como negativo e 26% como regular. Outros 2% dos eleitores não souberam responder.

Com relação à aprovação do presidente, os números representam estabilidade em relação ao levantamento de julho, quando a aprovação também marcou 48% e a desaprovação, 47%. Em agosto do ano passado, o cenário era inverso: 46% aprovavam o governo e 51% desaprovavam.

A avaliação do governo também mostra estabilidade entre as percepções positivas e negativas, mantendo os mesmos percentuais do mês passado. Em agosto de 2025, 31% dos eleitores classificavam a gestão federal como positiva, enquanto 39% a avaliavam como negativa. Naquela época, 27% dos entrevistados consideravam o governo regular.

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Os resultados indicam a continuidade da recuperação observada nos últimos meses. Depois de atingir o pico de avaliação negativa em março deste ano, com 43%, o indicador caiu gradualmente até alcançar os atuais 36%. No mesmo período, a avaliação positiva avançou de 31% para 36%, igualando, pela primeira vez, a percepção negativa desde o início da série recente apresentada pela Genial/Quaest.

