Flávio diz que é diferente do pai: 'Sou um Bolsonaro vacinado'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal candidato da oposição na eleição presidencial, apontou diferenças em relação ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante participação na sabatina do "G4 + O Antagonista", nesta terça-feira (4/8).

O parlamentar disse que é "um Bolsonaro vacinado", dando a entender que não acompanha o pai na política antivacina. Também usou o duplo sentido para se colocar como mais moderado em comparação com o ex-presidente.

Em diversas ocasiões, Bolsonaro declarou publicamente que não se vacinou contra a COVID-19, além de ter adotado discurso contrário à imunização durante a pandemia.

'Bolsonaro vacinado'

"Algumas coisas eu faria diferente do presidente Bolsonaro, não apenas no tocante a questões pessoais. Eu sou um Bolsonaro vacinado de fato, diferente do presidente Bolsonaro, alguém que garantiu que todos os brasileiros que quisessem tivessem acesso à vacina", disse Flávio.

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A participação do presidenciável na sabatina gerou críticas de apoiadores, como o blogueiro Paulo Figueiredo, que avaliou que Flávio "foi mal". "Não pode o sujeito perguntar 'Por que votar no Flávio Bolsonaro' e você não ter uma resposta demolidora na ponta da língua. Ou perguntar sobre as 3 primeiras medidas e você responder primeiro sobre REELEIÇÃO... Não dá. São coisas primárias", escreveu, no X (antigo Twitter).

