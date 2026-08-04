Aécio Neves não vai disputar nenhum cargo nas eleições deste ano

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) anunciou nesta terça-feira (4/8) que não vai disputar as eleições deste ano. Ele aparecia no topo das pesquisas para o Senado em Minas, ao lado da ex-prefeita de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Marília Campos (PT).

"A política, como a vida, é feita de acertos e desacertos, de vitórias e derrotas. E é construída também pelas circunstâncias e pelas prioridades que escolhemos. É com esse espírito que eu compartilho com vocês a decisão de, após todos esses anos, não ser candidato a nenhum cargo eletivo nas eleições de 2026", escreveu Aécio, em nota à imprensa.

Ele relatou que a decisão "foi especialmente difícil", mas optou por priorizar a atuação nos bastidores no "fortalecimento do centro democrático". Ele é o presidente nacional do PSDB.

Aécio não será candidato

"A minha prioridade, a partir de agora, é liderar, como presidente nacional do PSDB, função que continuarei exercendo, ao lado de tantos brasileiros que pensam como eu, um novo e vigoroso projeto de Brasil, liberal na economia, inclusivo no campo social, responsável na gestão fiscal e pragmático na defesa dos interesses do país ao redor do mundo", seguiu.

Aécio ainda criticou "a ruína e o martírio" da polarização na disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) e disse que deseja construir um outro projeto de país.



Porém, destacou: "Essa decisão não significa, no entanto, uma despedida da vida pública, das futuras disputas eleitorais e, muito menos, um distanciamento das causas que sempre defendi e continuarei defendendo."



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O deputado federal e ex-governador de Minas Gerais foi cortejado por diferentes projetos no estado. Nas últimas semanas, esteve mais próximo de ser lançado como senador na chapa do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), que será candidato ao governo.