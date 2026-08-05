'Sem Cleitinho, sem voto': eleitores ameaçam boicote ao Republicanos
Vivendo impasse sobre candidatura, senador recebeu apoio nas redes sociais em postagem do partido
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A negativa do Republicanos em lançar o senador Cleitinho ao governo de Minas ganhou "novos personagens". Os protagonistas não são os mandatários, mas os próprios eleitores do partido, que ameaçaram boicotar qualquer candidatura que não seja a do atual senador para o cargo.
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Em publicação do Republicanos sobre a convenção nacional do partido, os internautas aproveitaram para mandar um recado ao presidente do partido, Marcos Pereira: "Sem Cleitinho, não dá". "Se não lançar Cleitinho, vamos boicotar vocês em Minas Gerais", afirmou um dos internautas, que obteve amplo apoio dos demais eleitores.
A ameaça de boicote gerou mais de mil comentários na postagem clamando pela candidatura do senador.
"O povo mineiro quer o Cleitinho, ele está com a eleição ganha. Mesmo que seja [do partido] republicano, não terá muitos votos, caso não liberem a candidatura do Cleitinho", concordou uma outra eleitora.
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"Marcos Pereira, não se esqueça de que você também é candidato a deputado federal. O Cleitinho tem apoio de milhares de brasileiros, inclusive fora de Minas Gerais. Muitos eleitores acompanham suas posições e podem levar isso em consideração na hora de votar", alertou outro eleitor ao presidente do partido.
"Se Cleitinho não for candidato legitimamente escolhido pelos mineiros, o Republicanos não vai ganhar nada! Vamos boicotar", ameaçou outro internauta.
"É o primeiro partido que prefere perder do que vencer, por puro ego", criticou outro eleitor.
Confira a publicação que gerou os comentários do eleitorado:
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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos