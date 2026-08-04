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Eleições 2026

Ratinho declara apoio a Cleitinho em meio a vaivém sobre candidatura

Senador havia anunciado desistência, mas voltou atrás e divulgou nesta terça (4/7) vídeo com manifestação do apresentador a seu favor

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
04/08/2026 14:35

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O apresentador Ratinho
O apresentador Ratinho crédito: ReproduÃ§Ã£o/Instagram

O apresentador Carlos Massa, conhecido como Ratinho, declarou apoio à candidatura do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) ao governo de Minas em meio ao impasse e às reviravoltas envolvendo a possibilidade de ele disputar as eleições deste ano.

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Ontem (3/8), o senador havia anunciado sua desistência de concorrer ao governo do estado, mas hoje anunciou que quer, sim, ser candidato ao executivo estadual.

Em um vídeo divulgado por Cletinho nesta terça-feira (4/), Ratinho tece elogios ao parlamentar e defende a sua candidatura. 

“Querido amigo Cleitinho, eu sei que você passa por um momento de dúvidas (…). Você tem sido, não posso falar o mais honesto, mas um senador honesto, trabalhador, que fala a verdade. Eu acho que você vai ser um governador excepcional, um baita de um governador. Na minha opinião, você tem que ser candidato a governador”, declarou.

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O apresentador ainda lembrou a origem mineira de sua família e disse que torce para que o estado seja governado por uma pessoa de bem. “Eu sou muito ligado a Minas. Toda a minha família é de Minas. Embora esteja morando há muito tempo no Paraná, meu coração tem uma parte de mineiro (…). Então, a gente fica torcendo para ver uma pessoa de bem aí no estado de Minas Gerais. Um estado tão forte, com tanta pobreza. Por quê? É você quem vai mudar tudo isso. Tenho certeza. Na minha opinião, do amigo Ratinho, você deve ser candidato”, afirmou. 

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Ratinho também é pai do governador do Paraná, Ratinho Júnior, filiado ao mesmo partido do governador Mateus Simões (PSD), que defende que Cleitinho não seja candidato para apoiá-lo em nome de uma frente da direita no estado.

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