Cleitinho tenta reverter decisão e busca nova reunião com Marcos Pereira

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) afirmou, nesta terça-feira (4/8), que tentará nova reunião com o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, para convencê-lo a rever a decisão da legenda de não lançar sua candidatura ao governo de Minas Gerais. Em entrevista após a convenção nacional do partido, o parlamentar também apresentou nova versão sobre o vídeo em que anunciava a desistência da disputa e disse que chegou a pedir para o conteúdo não ser divulgado.

Segundo Cleitinho, a gravação foi feita em um momento de vulnerabilidade emocional, provocado pelo luto pela morte do irmão, Matheus Azevedo, vítima de câncer no mês passado. O senador afirmou que, após deixar o encontro com Marcos Pereira, conversou com familiares, mudou de ideia e tentou impedir a publicação do vídeo, mas o dirigente já havia saído para uma reunião e não viu a mensagem enviada por ele.

O senador ressaltou que entende a decisão do partido. “Entendo, isso é legítimo. Os partidos precisavam, todos precisavam fazer essas composições", comentou sobre o atraso no anúncio da candidatura, que levou a desistência do partido de lançar o seu nome na disputa.

O senador disse que pretende procurar novamente Marcos Pereira para tratar da candidatura e afirmou que não deve fazer críticas ao dirigente partidário. "Não estou aqui para falar mal do presidente, não. Porque a minha situação, que eu fui fazendo, a situação de dúvida, deixou ele dessa maneira. Então, também é legítimo ele pensar do jeito que pensa", declarou.

Questionado sobre a possibilidade de deixar o Republicanos caso a legenda mantenha a decisão de não lançá-lo candidato, Cleitinho descartou uma movimentação neste momento. O senador também evitou declarar apoio ao ex-secretário Marcelo Aro (PP), nome que passou a ser articulado como alternativa do partido para a disputa ao governo de Minas.

Segundo Cleitinho, enquanto buscar manter sua própria candidatura, não faz sentido discutir apoio a outro nome. "Se eu estou aqui falando que sou candidato, não tem como eu falar que vou apoiar outro", afirmou.

Questionado novamente se mantinha a posição de não apoiar outro candidato caso não dispute a eleição, Cleitinho disse que não trataria do assunto enquanto tenta resolver sua situação dentro do Republicanos.

Sem candidatura

O presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP), descartou nesta terça-feira (4/8) uma nova reviravolta na definição da candidatura do partido ao governo de Minas Gerais e afirmou que a situação do senador Cleitinho Azevedo é "página virada". A declaração foi dada em coletiva de imprensa após a convenção nacional da legenda, um dia depois de o senador anunciar a desistência da disputa e depois pedir publicamente que o partido reconsiderasse a decisão.

Segundo Pereira, a direção do Republicanos decidiu encerrar as discussões sobre a candidatura diante da proximidade do prazo final das convenções partidárias e da instabilidade provocada pelas sucessivas mudanças de posição do senador.

"Diante desse cenário, dessa instabilidade, compreensível pelo momento que está passando (o luto do irmão) e das suas idas e vindas, o partido tomou uma decisão. Porque nós estamos, amanhã, a um dia do prazo final das convenções. E, por outro lado também, a gente não pode submeter o povo de Minas, milhões de brasileiros mineiros, a uma situação de insegurança, de uma instabilidade como essa."

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Na sequência, o dirigente afirmou que a decisão é definitiva. "Então, a decisão que está tomada, o que eu disse, está dito, porque é a expressão da verdade. E eu não tenho mais nada a falar sobre o assunto. Para mim, o tema é página virada."

