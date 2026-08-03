Polícia Federal pede abertura de terceiro inquérito contra Lulinha
Diligência apura contratos de uma empresa de tecnologia com o governo federal no valor de R$ 55 milhões. Filho do presidente é suspeito de tráfico de influência
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A Polícia Federal (PF) pediu a abertura de um terceiro inquérito contra Fábio Luís Lula da Silva, o filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na semana passada, a corporação já havia pedido abertura de outras investigações contra Lulinha por suposto tráfico de influência e corrupção.
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