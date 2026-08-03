Zema se despede de BH: 'Hora de rodar o Brasil'
Candidato à Presidência da República afirmou que se dividirá entre São Paulo, Araxá e viagens pelo Brasil
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O candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) usou as redes sociais para anunciar que está deixando Belo Horizonte. Em um vídeo publicado neste domingo (2/8), o ex-governador de Minas Gerais apareceu cercado por caixas de mudança, agradeceu pelos quase oito anos vividos na capital e afirmou que passará a percorrer o país durante a campanha eleitoral.
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De acordo com Zema, ele pretende concentrar ainda mais sua rotina de viagens pelo país. Parte dos objetos será enviada para São Paulo, onde tem passado boa parte do tempo, enquanto outra seguirá para Araxá, no Alto Paranaíba, cidade onde construiu carreira empresarial.
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"Hora de rodar o Brasil. Enquanto isso, minhas coisas seguem pra Araxá pra economizar com aluguel. Obrigado por tudo, BH. Vamos alçar novos voos", escreveu o candidato.
‘Mais um ciclo que se encerra’
No vídeo, Zema aparece cercado por caixas de mudança e comenta que já vinha utilizando pouco o apartamento em Belo Horizonte devido aos compromissos políticos.
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"Quem é que gosta de fazer mudança, né? Mas tô aqui fazendo a minha. Caixas aqui pra todo lado, espalhadas aqui na minha casa de Belo Horizonte, que eu fui ficando, né? Nos últimos 90 dias fiquei aqui pouquíssimo tempo. Passo a maior parte do tempo rodando o Brasil, e principalmente em São Paulo, pra onde eu tô mandando aqui um pouco de coisas."
O ex-governador também fez um balanço do período em que viveu na capital mineira. "Ótimas lembranças de Belo Horizonte. Moro aqui já há 8 anos, praticamente. Ótimas lembranças, para a vida toda. Mais um ciclo que se encerra", declarou.
Campanha presidencial
A mudança acontece poucos dias após o Partido Novo confirmar oficialmente Romeu Zema como candidato à Presidência da República nas eleições de 2026, durante convenção nacional realizada em Brasília.
Zema renunciou ao governo de Minas Gerais em março deste ano para se dedicar integralmente à disputa pelo Palácio do Planalto. Com sua saída, o então vice-governador Mateus Simões (PSD) assumiu o comando do Executivo estadual e disputa a reeleição.
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Até o momento, o Novo ainda não definiu quem será o candidato a vice-presidente. A direção nacional da legenda trabalha para montar uma chapa, com preferência por um nome do próprio partido.