Alfredo Gaspar diz que será ‘soldado’ de Flávio Bolsonaro

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) afirmou nesta quarta-feira (5/8), ao ser oficializado como candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), que atuará com seu "soldado” e com "lealdade" ao senador durante a campanha e, se eleitos, no governo. “Eu sou o seu soldado e estarei como para-choque na retaguarda, sempre leal e pronto para servir."

Em discurso na sede nacional do partido, em Brasília (DF), Gaspar agradeceu a indicação, citou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e defendeu o enfrentamento à corrupção, ao crime organizado e à crise econômica.

Anunciado após semanas de indefinição sobre a composição da chapa presidencial do PL, Gaspar disse que chega à disputa como representante do Nordeste e atribuiu sua trajetória política ao trabalho e à dedicação. "Sou uma pessoa simples, nordestina, mas com uma história de vida de muito trabalho e honra. Fico de cabeça erguida para dizer que estarei ao seu lado para transformar esse Brasil em um local justo e decente", declarou.

Durante o pronunciamento, Alfredo Gaspar também mencionou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe de Estado e outros crimes, a quem chamou de responsável por reacender o sentimento patriótico entre seus apoiadores.

Na parte final do discurso, Alfredo Gaspar afirmou que pretende atuar ao lado de Flávio Bolsonaro no combate à corrupção, ao crime organizado e aos problemas econômicos do país. Também atribuiu ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a responsabilidade pela situação econômica do Brasil. "Terei lealdade e gratidão. Terei coragem de enfrentarmos juntos a corrupção, o crime organizado e essa economia em frangalhos", disse.

Chapa definida

A oficialização de Alfredo Gaspar encerrou semanas de negociações em torno da vaga de vice de Flávio Bolsonaro. O anúncio ocorreu no último dia do prazo para definição das chapas. Durante a cerimônia, Flávio afirmou que escolheu Gaspar em razão de sua trajetória na segurança pública e destacou sua atuação como promotor de Justiça e ex-chefe do Ministério Público de Alagoas. Também disse que o deputado amplia a representatividade da candidatura no Nordeste.

A senadora Teresa Cristina, apontada anteriormente como a principal opção para a vice, participou do evento. Ela afirmou que a composição não foi possível por questões partidárias, já que o PP decidiu permanecer neutro na disputa presidencial, mas fez questão de comparecer ao anúncio em apoio ao candidato do PL.

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Com a definição da chapa, o próximo passo será o registro da candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cujo prazo termina em 15 de agosto.

