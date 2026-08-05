Vice de última hora de Flávio Bolsonaro irrita aliados
Definição às pressas, após negativas de outros partidos, preocupa parlamentares do PL
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Flávio Bolsonaro prometeu anunciar nesta quarta-feira, 5, o nome do candidato a vice na chapa presidencial.
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Aliados ouvidos pela coluna reservadamente demonstram incômodo com o mistério mantido pelo entorno mais próximo do candidato do PL ao Palácio do Planalto.
“Ninguém sabe. Virou uma confusão”, resumiu um deputado do partido.
Outro parlamentar do PL afirmou que a forma “atabalhoada” como a escolha está sendo conduzida prejudica a imagem da campanha.
“Em 2018, com o Jair, também foi tudo decidido de última hora. A diferença é que o Jair não precisava de vice. Tinha carisma para ganhar sozinho. Com o Flávio, é muito diferente”, afirmou.
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Até o último momento, o cenário pode mudar. Mas, ao que tudo indica, Flávio escolheu um nome do próprio PL para compor a chapa, depois que PP-União, Republicanos e Podemos optaram pela neutralidade na disputa presidencial.