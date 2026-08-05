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O que Flávio Bolsonaro sinaliza ao escolher deputado do PL como vice

Candidato opta por Alfredo Gaspar e deve manter o foco da campanha no escândalo do INSS

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
05/08/2026 11:41

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O que Flávio Bolsonaro sinaliza ao escolher deputado do PL como vice
O que Flávio Bolsonaro sinaliza ao escolher deputado do PL como vice crédito: Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.

Flávio Bolsonaro surpreendeu ao anunciar como candidato a vice um nome que não figurava em nenhuma bolsa de apostas.

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O escolhido foi Alfredo Gaspar (PL-AL), opção encontrada após Flávio afirmar que gostaria de ter uma mulher na chapa e esbarrar em sucessivas recusas de nomes e partidos.

A escolha sinaliza a estratégia da campanha: manter o foco no escândalo do INSS. Gaspar foi o relator da CPI do INSS no Congresso e deve assumir protagonismo na exploração política do tema durante a corrida eleitoral.

A aposta da campanha é que um vice nordestino, diretamente associado às investigações sobre o INSS, ajude a ampliar a rejeição ao presidente Lula, sobretudo na região.

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Não por acaso, antes de anunciar Gaspar, Flávio fez questão de destacar o caso envolvendo o “Marcola do Lula”, que recebeu pagamentos de uma lobista ligada ao chamado “careca do INSS”. Marcola foi chefe de gabinete de Lula e integra a coordenação da campanha do petista.

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