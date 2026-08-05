Flávio Bolsonaro anuncia Alfredo Gaspar como candidato a vice

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

Após semanas de indefinição, o senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) anunciou nesta quarta-feira (5/8) o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) como candidato a vice-presidente em sua chapa para as eleições de 2026. A definição encerra um período de incerteza sobre a composição da candidatura do PL e ocorre no último dia do prazo para formação das chapas.

Durante o anúncio, na sede nacional do partido, em Brasília (DF), Flávio afirmou que a escolha foi motivada pela trajetória de Alfredo Gaspar na segurança pública e pelo simbolismo de sua presença na chapa. "Uma pessoa que eu aprendi a admirar, que todos vocês aqui aprenderam a admirar pela coragem, pela honestidade, pela sua história em frente à segurança pública", afirmou.

O senador também destacou a atuação do deputado como promotor de Justiça e ex-chefe do Ministério Público de Alagoas, além de afirmar que Gaspar representa a região Nordeste. "Vai levar prosperidade para o Nordeste, vai levar saúde para o Nordeste, vai levar infraestrutura para o Nordeste", disse.

Teresa Cristina participa do anúncio

Embora não integre a chapa, a senadora Teresa Cristina (PP-MS) esteve presente no evento. Considerada por Flávio Bolsonaro o nome preferido para a vaga de vice, ela chegou a aceitar o convite, mas a composição foi inviabilizada após o PP decidir adotar neutralidade na disputa presidencial.

Durante a cerimônia, Teresa Cristina afirmou que a ausência de uma aliança formal ocorreu em razão de questões partidárias, mas fez questão de participar do anúncio como demonstração de apoio ao candidato do PL.

Acenos a outros partidos

Ao comentar a composição da chapa, Flávio Bolsonaro reconheceu que buscou ampliar formalmente a coligação para garantir maior tempo de propaganda eleitoral, mas afirmou que as negociações não prosperaram.

Segundo ele, apesar da impossibilidade de formar uma aliança partidária, lideranças de diferentes legendas estarão ao lado de sua candidatura. "É óbvio que eu batalhei muito para que tivéssemos tempo de televisão, inserções e outros partidos compondo formalmente a nossa chapa nacional, mas não foi possível", afirmou.

Na sequência, o senador citou a presença de dirigentes e lideranças de outras siglas que, segundo ele, apoiam sua candidatura, mencionando, entre outros, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB). Para Flávio, o apoio dessas lideranças reforça a confiança na campanha presidencial.

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Definição encerra impasse

A escolha de Alfredo Gaspar põe fim a semanas de especulações em torno da vaga de vice. Desde o início das articulações, Flávio Bolsonaro buscava um nome que ampliasse o diálogo com partidos de centro e de direita e fortalecesse a chapa na reta final antes do registro das candidaturas. Com a definição, o próximo passo da campanha será o registro da chapa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cujo prazo termina em 15 de agosto.

