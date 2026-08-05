Com Gaspar na vice de Flávio, PL entrega o Senado de Alagoas para Lira e Calheiros
O deputado escolhido para compor a chapa presidencial liderava as pesquisas
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A escolha de Alfredo Gaspar para a vice na chapa presidencial de Flávio Bolsonaro retira o deputado do PL da disputa pelo Senado em Alagoas.
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Gaspar aparecia na liderança em quase todas as pesquisas de intenção de voto.
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Com ele fora da corrida estadual, Arthur Lira (PP) e Renan Calheiros (MDB) passam a ter um cenário muito mais favorável para garantirem as duas cadeiras que estarão em jogo nas eleições deste ano.