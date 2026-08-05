Após anúncio de chapa, Carlos Bolsonaro ironiza Zema: 'Quase me assustei'

As alfinetadas de Carlos Bolsonaro (PL) a Romeu Zema (Novo) ganharam novo capítulo nesta quarta-feira (5/8). Após a oficialização da chapa do Novo para a disputa presidencial, o filho do ex-presidente debochou da escolha.

"Quase me assustei com esse enredo..." ironizou o candidato a senador por Santa Catarina.

Romeu Zema (Novo) oficializou na última terça-feira (4/8), quem será seu vice para a disputa presidencial. A escolha do ex-governador de Minas Gerais foi pelo senador Eduardo Girão.

Na postagem, republicada por Carlos em seu "X", outro ativista da direita também apontou a troca de discurso de Girão, que pleiteava concorrer para governador no Ceará.

"E a libertação do Ceará? E a briga contra o crime organizado? Pelo visto, nunca foi pelo Ceará e muito menos pelo Brasil. Ah, os liberais", afirmou Clarke de Souza.

"sujeito mais baixo que já conheceu". Em outra oportunidade, o candidato a senador acusou Zema de As discussões entre Carlos e Zema são antigas. Ambos já trocaram críticas e ataques, com o filho do ex-presidente chegando a chamar o ex-governador de Minas Gerais deEm outra oportunidade, o candidato a senador acusou Zema de "querer herdar espólio de Bolsonaro"