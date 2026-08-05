Após anúncio de chapa, Carlos Bolsonaro ironiza Zema: 'Quase me assustei'
Filho do ex-presidente debochou da escolha de Girão como vice do candidato do partido Novo
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As alfinetadas de Carlos Bolsonaro (PL) a Romeu Zema (Novo) ganharam novo capítulo nesta quarta-feira (5/8). Após a oficialização da chapa do Novo para a disputa presidencial, o filho do ex-presidente debochou da escolha.
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"Quase me assustei com esse enredo..." ironizou o candidato a senador por Santa Catarina.
Romeu Zema (Novo) oficializou na última terça-feira (4/8), quem será seu vice para a disputa presidencial. A escolha do ex-governador de Minas Gerais foi pelo senador Eduardo Girão.
Na postagem, republicada por Carlos em seu "X", outro ativista da direita também apontou a troca de discurso de Girão, que pleiteava concorrer para governador no Ceará.
Quase me assustei com esse enredo….. https://t.co/VioCB9HrFJ
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