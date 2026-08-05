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Após anúncio de chapa, Carlos Bolsonaro ironiza Zema: 'Quase me assustei'

Filho do ex-presidente debochou da escolha de Girão como vice do candidato do partido Novo

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AC
Arthur Colpa*
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Repórter
05/08/2026 11:54 - atualizado em 05/08/2026 11:54

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Candidato a senador por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro debochou de chapa do Novo nas redes sociais
Candidato a senador por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro debochou de chapa do Novo nas redes sociais crédito: Sergio Lima/AFP

As alfinetadas de Carlos Bolsonaro (PL) a Romeu Zema (Novo) ganharam novo capítulo nesta quarta-feira (5/8). Após a oficialização da chapa do Novo para a disputa presidencial, o filho do ex-presidente debochou da escolha.

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"Quase me assustei com esse enredo..." ironizou o candidato a senador por Santa Catarina.

Romeu Zema (Novo) oficializou na última terça-feira (4/8), quem será seu vice para a disputa presidencial. A escolha do ex-governador de Minas Gerais foi pelo senador Eduardo Girão.

Na postagem, republicada por Carlos em seu "X", outro ativista da direita também apontou a troca de discurso de Girão, que pleiteava concorrer para governador no Ceará.

"E a libertação do Ceará? E a briga contra o crime organizado? Pelo visto, nunca foi pelo Ceará e muito menos pelo Brasil. Ah, os liberais", afirmou Clarke de Souza.
As discussões entre Carlos e Zema são antigas. Ambos já trocaram críticas e ataques, com o filho do ex-presidente chegando a chamar o ex-governador de Minas Gerais de "sujeito mais baixo que já conheceu". Em outra oportunidade, o candidato a senador acusou Zema de "querer herdar espólio de Bolsonaro".
Confira a publicação feita por Carlos Bolsonaro, nas redes sociais:

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