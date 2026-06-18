ACM Neto deve evitar embate com Jaques Wagner após operação da PF

Após a operação desta quinta-feira, 18, ACM Neto, pré-candidato ao governo da Bahia, deve evitar ataques a Jaques Wagner, líder do governo Lula no Senado e candidato à reeleição.

Neto também teve o nome envolvido em episódios relacionados ao caso Master e vinha sendo alvo de acusações feitas pelo senador petista, que agora está na mira da Polícia Federal.

Interlocutores afirmam que não há qualquer acordo entre as campanhas de Neto e do PT para poupar o tema. Ainda assim, a tendência, numa avaliação de primeiro momento, é que o caso Master fique fora dos debates públicos na disputa baiana.

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“Jaques não é problema de Neto. O que ele precisa fazer é concentrar fogo em Jerônimo [Rodrigues, governador petista e candidato à reeleição] e nos problemas da Bahia”, disse um aliado à coluna.