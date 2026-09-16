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ELEIÇÕES 2026

Flávio diz que Lula quer vencer eleição para garantir impunidade de Moraes

Candidato do PL afirmou que 'ministros de Lula' no Supremo agiram para blindar Moraes

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Arthur Colpa*
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Repórter
16/09/2026 13:16

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Candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) em agenda de campanha
Candidato à Presidência da República disse que "tropa de choque de Lula" blindou Moraes crédito: Divulgação/Campanha Flávio Bolsonaro

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) voltou a relacionar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, nessa terça-feira (16/9). Durante um ato em Fortaleza, no Ceará, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que os "ministros de Lula" apostam na reeleição do presidente para garantir a impunidade de Moraes.

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Na declaração feita aos jornalistas que cobriam o evento na capital cearense, Flávio afirmou que Moraes será investigado, e que a decisão só não ocorreu na última terça, pois a "tropa de choque de Lula" o blindou. O candidato do PL ainda chamou Flávio Dino de ex-ministro da "injustiça".

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"O Alexandre de Moraes será investigado pelos crimes que, em tese, ele cometeu. Isso não aconteceu hoje porque a 'tropa de choque do Lula no Supremo' entrou em campo, em especial o Flávio Dino, ex-ministro da injustiça de Lula, que pediu vista depois que ele havia lançado o próprio voto dele", afirmou o senador.

Em seguida, Flávio Bolsonaro comemorou a possível investigação, e disse que, há um ano, ninguém poderia imaginar que isso aconteceria. O candidato ao Palácio do Planalto também classificou o momento como positivo.

Em seguida, Flávio Bolsonaro comemorou a possível investigação, e disse que, há um ano, ninguém poderia imaginar que isso aconteceria. O candidato ao Palácio do Planalto também classificou o momento como positivo.

"É um alento saber que, se fosse há um ano, ninguém imaginaria que isso pudesse acontecer. O julgamento vai avançar e fica um recado: ninguém pode acreditar que com o Lula reeleito, alguma coisa vai mudar nesse país. Então, a minha leitura é que [a investigação] acaba sendo positiva, apesar de algumas intempéries, numa tentativa de blindagem do Alexandre de Moraes para tentar garantir a continuidade dele, o que não vai acontecer", disse o "filho 01" de Jair Bolsonaro.

Por fim, o bolsonarista volta a citar os "ministros de Lula", e citou a presença de Paulo Gonet, procurador-geral da República no julgamento, como um "tapa na cara" do povo brasileiro. Flávio voltou a relacionar Lula a Alexandre de Moraes.

"Os 'ministros do Lula' trabalharam forte para blindar o Alexandre de Moraes. Todo mundo viu que o PGR, que é citado nas investigações, dando a sua opinião também, o que é um tapa na cara da população brasileira E mais do que nunca, todo mundo está vendo, gente: votar em Lula é votar em Alexandre de Moraes. Os 'ministros do Lula' estão apostando tudo na eleição do Lula, para tentar garantir a impunidade do Alexandre de Moraes", finalizou.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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