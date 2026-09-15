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CRISE NA CORTE

Sessão histórica do STF termina sem definição

Julgamento de Moraes nem sequer chegou a ser discutido, e ministros adiaram decisão sobre unificação e processos

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
15/09/2026 18:48 - atualizado em 15/09/2026 19:02

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André Mendonça, Alexandre de Moraes e outros ministros no STF
Lado a lado, André Mendonça e Alexandre de Moraes são protagonistas da crise do STF crédito: Gustavo Moreno/STF

A sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal (STF) marcada para avaliar a abertura de um processo contra o ministro Alexandre de Moraes nesta terça-feira (15/9) terminou sem qualquer definição, após o ministro Flávio Dino pedir vista.

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Antes de julgar a questão de Moraes, os magistrados avaliaram uma questão de ordem do ministro Gilmar Mendes para unir o processo ao de André Mendonça.

Foram três votos a favor (Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes) e quatro contrários (Edson Fachin, Luiz Fux, André Mendonça e Cármen Lúcia). Kassio Nunes Marques e Dias Toffoli se declararam, respectivamente, impedido e suspeito, e não votaram.

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Flávio Dino havia votado favorável, mas pediu vista diante de uma discussão acalorada entre Gilmar e Mendonça. Agora, ele tem até 90 dias para apresentar o voto.

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De qualquer maneira, os ministros voltarão a se reunir em plenário na quarta-feira da próxima semana (23), em que está marcada sessão extraordinária para discutir uma possível abertura de processo contra André Mendonça.

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