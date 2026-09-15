Gilmar para Mendonça: ‘É impressionante a desfaçatez desse sujeito’

Os ministros Gilmar Mendes e André Mendonça voltaram a bater boca na tarde desta terça-feira (15/9), em meio ao clima de tensão no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) na sessão extraordinária marcada para discutir um possível processo contra o ministro Alexandre de Moraes pela relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

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A discussão veio após breve fala do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que admitiu ter se encontrado com Vorcaro em abril de 2024 e participado de uma ligação telefônica com ele.

Na sequência, André Mendonça falou: “Eu tento ser justo. Ninguém gostaria de estar aqui. Eu estou aqui por dever de ofício. Nós podemos avaliar se não deveria ter feito isso, talvez, hoje, conhecendo os fatos…”.

A fala causou irritação em Gilmar Mendes, que levantou a voz e interrompeu o colega. “É impressionante que uma pessoa da estatura do Paulo Gonet sofra esse tipo de ilação. Isso sim é leviandade! Isso sim é leviandade. Um sujeito investido de um sentimento policialesco”.

“É impressionante a desfaçatez desse sujeito”, completou o decano. Mendonça retrucou, gritando: “A desfaçatez de vossa excelência! Me respeite!”.

Gilmar não deixou barato e provocou: “Pode chorar”. “Não estou chorando. Aqui não tem choro, não!”, respondeu o outro magistrado.

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O ministro Flávio Dino pediu a palavra e criticou o presidente do Supremo, Edson Fachin, por marcar uma “sessão desastrada” em meio à crise. Então, pediu vista, ou seja, mais tempo para análise do caso, na intenção de paralisar o tenso julgamento.

