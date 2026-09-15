Alessandro Vieira sobre Dino: ‘Entrou em modo desespero’

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) comentou a sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal (STF) pelas redes sociais e teceu críticas aos ministros nesta terça-feira (15/9). Em um post no X (antigo Twitter), o parlamentar escreveu que Flávio Dino “entrou em modo desespero”.

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Dino pediu vista e adiou o fim da votação para unir os processos contra os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça. Ele já tinha votado a favor da fusão, mas solicitou mais tempo diante do clima tenso na Corte.

À tarde, Gilmar Mendes disse sobre Mendonça: “Um sujeito investido de um sentimento policialesco. É impressionante a desfaçatez desse sujeito”. O outro magistrado retrucou, gritando: “A desfaçatez de vossa excelência! Me respeite!”.

Após uma discussão acalorada, Dino pediu a palavra e criticou o presidente do Supremo, Edson Fachin, pela marcação da reunião em um momento de tanta pressão na Corte, em meio ao período eleitoral. Chamou a sessão de “desastrada” e pediu vista como recurso para paralisar o tenso julgamento.

Alessandro Vieira

Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, Vieira produziu um relatório em abril que pedia o indiciamento dos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes e do procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet. O documento não foi aprovado.

Desde então, o senador tem sido cada vez mais crítico a ministros do Supremo. Hoje, ele fez diversos comentários sobre a sessão.

“Chama atenção o destempero e ansiedade de Moraes, Gilmar e Dino, que buscam confrontar agressivamente Fachin e Mendonça. Nenhuma preocupação com a Justiça, democracia ou combate à corrupção. Só desejo cego pela manutenção da impunidade que reina desde a criação do próprio STF”, escreveu ele no X.

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Em outro post, Vieira elogiou Cármen Lúcia, que se disse envergonhada pela situação da Corte: “Não é um acaso o fato de ter sido a única mulher ministra do STF quem reconheceu o ridículo da sessão e pediu desculpas aos brasileiros. Os colegas homens se dividiram entre agressividade vaidosa a serviço da impunidade e passividade na defesa da Justiça”.

