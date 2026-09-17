Caiado diz que Brasil está se apaixonando pelos "assaltantes" Lula e Flávio

O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) de "assaltantes e corruptos" em entrevista à imprensa em Aparecida de Goiânia, na última terça-feira (15/9). Na declaração, o candidato do PSD equiparou a relação entre os eleitores e candidatos à síndrome de Estocolmo e afirmou que o Brasil não pode escolher pelo "corrupto preferido".

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A fala de Caiado em crítica a Lula e Flávio Bolsonaro começa após a pergunta de um jornalista sobre os escândalos que envolvem ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com o ex-governador, a "degradação moral é completa".

"No Brasil, você não vê um líder no país assumindo uma posição política capaz de poder fazer um comunicado à nação. O presidente está envolvido em bandalha. O outro candidato, Flávio, envolvido e já sendo é arrastado para o processo da Dark Horse. E a Câmara e o Senado se calam diante de uma situação como essa", afirmou o goiano.

De acordo com Caiado, o risco à democracia do país surge pela falta de moral e de políticos "compatíveis com o cargo".

"Moral, ainda é extremamente necessário para se governar. Não se governa da maneira como querem governar o país. Isto é a prova que a democracia está em risco por falta de homens que tenham estatura e tenham foro incompatível com o cargo que ocupam", disse o candidato.

O ex-governador, então, relacionou a "paixão" dos eleitores aos candidatos com a síndrome de Estocolmo. O fenômeno psicológico ocorre quando uma pessoa vítima de intimidação, violência ou abuso desenvolve simpatia ou afeição pelo agressor. Caiado clamou para que a síndrome seja superada para que o Brasil "vote certo" nas eleições.

"Nós estamos vendo no Brasil, uma síndrome que eu não tinha visto até hoje. É uma síndrome em que a população está se apaixonando pelos dois maiores assaltantes que o Brasil conhece. Esta é uma síndrome que o Brasil precisa de superar para poder votar certo no dia 4", afirmou o candidato.

Caiado afirma, por fim, que o Brasil não pode ser governado pelo "corrupto preferido", e destacou que o país vive um momento triste e deprimente.

"Não é possível o Brasil ser governado por dois [candidatos] que estão envolvidos e que são tratados como os seus corruptos preferidos. O Brasil não pode escolher o seu corrupto preferido. O Brasil tinha que ter altivez neste momento, de sair desse momento triste e deprimente da vida política nacional" finalizou.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos