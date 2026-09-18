Além de Malu Mader: veja outros artistas que apoiam Lula nas eleições 2026

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Artistas se uniram em um vídeo divulgado nas redes sociais nessa quinta-feira (17/9) para apoiar a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na gravação, nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Xamã repetem a frase “Bora, Lula”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A iniciativa, organizada pelo coletivo 342 Artes, liderado pela produtora Paula Lavigne, reúne 17 personalidades. Entre elas estão Paulinho da Viola, Sophie Charlotte, Malu Mader, Zélia Duncan, Duda Beat e Tony Bellotto.

Outros nomes que também estão na campanha são Jotapê, Leona Cavalli, Giovana Nader, Zezé Polessa, Maria Flor, Betty Gofman, Fernanda Abreu, Paula Burlamaqui e Enrique Diaz.

Leia Mais

O slogan “Bora, Lula” é uma alusão à expressão “Fora Lula”, usada pela oposição. A frase foi criada a partir de um vídeo que viralizou, no qual um influenciador de São José dos Campos (SP) faz o trocadilho entre apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL).

Apoio nas redes e nos palcos

A mobilização online se soma a uma série de manifestações individuais de artistas. Em um vídeo, Malu Mader declarou seu voto e relacionou sua escolha à política cultural do atual governo.

“Eu comecei a trabalhar como atriz aos 15 anos e vi o que aconteceu quando decidiram que os artistas eram inimigos. Cinema parado, projetos na gaveta. Agora, o cinema brasileiro renasceu”, disse a atriz.

Durante um show gratuito em Taguatinga (DF), Caetano Veloso também declarou apoio. Vestindo uma camisa vermelha, o cantor fez um “L” com a mão e repetiu a frase “bora, Lula”. A primeira-dama Janja da Silva estava na plateia.

Em São Paulo, Maria Bethânia manifestou seu voto durante uma apresentação no Memorial da América Latina. No palco, ela fez o gesto que simboliza a letra “L” e afirmou: “Eu voto Lula presidente”.

No Festival Coala, Maria Bethânia declara voto em Luís Inácio Lula da Silva. Rainha faz assim! pic.twitter.com/tw6QCamJM8 — Muka ????? (@falamuka) September 13, 2026

Chico Buarque também divulgou um vídeo direcionado a eleitores que não têm simpatia por Lula. O compositor argumentou que a defesa da candidatura é uma necessidade para a preservação da democracia.

As manifestações se estenderam às ruas do Rio de Janeiro, onde as atrizes Betty Gofman, Malu Mader e Claudia Abreu, junto ao músico Tony Bellotto, participaram de uma caminhada em Copacabana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Um encontro de Lula com representantes do setor cultural está previsto para ocorrer na Fundição Progresso, no Rio, com expectativa de reunir cerca de mil pessoas, na próxima quarta-feira (23/9). O apoio de artistas a campanhas do petista remonta à disputa presidencial de 1989, quando foi gravado o jingle “Lula lá”.