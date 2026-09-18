Assine
overlay
Início Cultura
DEMOCRACIA

Tânia Maria incentiva idosos a votar: 'experiência vale'

Em campanha cívica, a artista que começou a carreira na terceira idade defende a importância do voto facultativo para maiores de 70 anos

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
18/09/2026 12:01 - atualizado em 18/09/2026 12:01

compartilhe

×
Atriz aos 70, Tânia Maria incentiva idosos a votar: 'experiência vale'
Tânia Maria, que se tornou atriz aos 72 anos, defende a importância da participação política e do voto sênior nas próximas eleições crédito: Vitrine Filmes/Divulgaca

A atriz Tânia Maria, a Dona Sebastiana do filme “O agente secreto”, publicou um vídeo nas redes sociais incentivando outros idosos a votarem nas eleições de 2026. Ela, que começou a ser atriz em 2019, aos 72 anos de idade, comparou a própria trajetória com a importância dos idosos participarem das eleições.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Tânia recorda que já enfrentou o preconceito. "Já me disseram que eu era velha demais pra algumas coisas. E olha onde estou hoje: virei atriz aos 70 anos", afirma na mensagem da campanha. Para ela, essa superação pessoal serve como um espelho para a relevância do voto sênior.

O vídeo faz parte da campanha voto70mais iniciativa cívica com colaboração de instituições, empresas e organizações que incentiva a participação política de pessoas idosas.

Leia Mais

A artista estabelece uma forte conexão entre a capacidade de realização e a participação política. "Não é porque a gente envelhece que não pode mais conquistar as coisas", argumenta Tânia Maria. Ela então aponta o caminho para essa afirmação: "Sua maneira de fazer isso é votando!".

Experiência que vale nas urnas

A campanha lembra que, embora o voto não seja obrigatório para cidadãos acima dos 70 anos, a ausência pode ter consequências. Tânia Maria expressa sua posição ao afirmar que não abre mão de seu poder de escolha. "Eu não deixo os novinho decidir meu futuro não, não deixo mesmo!", declara.

O principal argumento para a mobilização é o valor da sabedoria acumulada. A campanha questiona e responde por que essa participação é crucial: "Se vocês têm mais de 70 anos, votem nas próximas eleições! Sabe por quê? Nossa experiência é fundamental nas urnas", aponta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Virei atriz depois dos 70 e ainda quero conquistar muito mais. Vou deixar de votar? Jamais!", conclui.

Tópicos relacionados:

celebridades cultura eleicoes

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay