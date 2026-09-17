Ana Paula Renault faz apelo para que eleitores jovens e 70+ votem

A campeã do Big Brother Brasil 2026, Ana Paula Renault, usou as redes sociais e fez um apelo para que pessoas com mais de 70 anos e jovens entre 16 e 17 anos utilizem o voto facultativo para participar das eleições de 2026. A influenciadora também pediu para que o eleitorado feminino eleja outras mulheres no pleito.

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O alerta da jornalista começa pelas pessoas com mais de 70 anos: "O voto é facultativo, a cidadania, não". A ex-BBB ainda citou o pai, Gerardo Renault, que faleceu em abril deste ano, e que votou nas eleições até o fim da vida, segundo ela. Ela defende que a política também deve fazer parte da vida das pessoas idosas.

"Eu quero falar de um poder que não está lá em Brasília, mas que está na sua mão. Quase 17 milhões de brasileiros com mais de 70 anos podem votar nessa eleição. Depois dos 70, o voto é facultativo, cidadania, não. O meu pai passou dos 90 anos e continuou fazendo questão de votar. Nas últimas eleições dele, eu fui junto. Então não pense que, porque você envelheceu, a política deixou de dizer respeito a você. Vote para obrigar a política a olhar para você", declarou em apoio ao voto deste eleitorado.

Em seguida, Ana Paula também pede que os jovens exerçam o direito ao voto facultativo. O alerta da influenciadora, no entanto, é para que os eleitores dessa idade pesquisem sobre os candidatos em que vão votar previamente.

"Do outro lado dessa história, estão 1,6 milhão de jovens de 16 e 17 anos que podem votar nessa eleição, também. Para muitos, será a primeira vez. Então, gente, não entregue a sua escolha a um político, a um influenciador, ou a um vídeo de 30 segundos, um grupo de WhatsApp. A internet fez a desinformação circular mais rápido, mas também colocou uma quantidade de informação, que nenhuma outra geração teve, na palma da nossa mão. Então use isso, pesquise", afirma Ana Paula Renault.

Seguindo na temática da informação, a ex-BBB defende o próprio ponto de vista, e cita as pautas políticas que é favorável. Apesar de afirmar a própria visão, Ana Paula diz que "não quer pensar" pelo eleitor, e volta a pedir que o espectador procure por fontes e fatos sobre os candidatos.

Por fim, a influenciadora dirige a palavra às mulheres. Ela cita dados sobre o eleitorado feminino, que é maioria no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mas que ocupa somente menos de um quinto do Congresso Nacional. Ana Paula fala sobre o questionamento recente do voto femininas redes sociais e pede, então, para que as mulheres "olhem" para estas candidaturas e conheçam seus projetos.

Seguindo na temática da informação, a ex-BBB defende o próprio ponto de vista, e cita as pautas políticas que é favorável. Apesar de afirmar a própria visão, Ana Paula diz que "não quer pensar" pelo eleitor, e volta a pedir que o espectador procure por fontes e fatos sobre os candidatos.

Por fim, a influenciadora dirige a palavra às mulheres. Ela cita dados sobre o eleitorado feminino, que é maioria no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mas que ocupa somente menos de um quinto do Congresso Nacional. Ana Paula fala sobre o questionamento recente do voto feminino nas redes sociais e pede, então, para que as mulheres "olhem" para estas candidaturas e conheçam seus projetos.

Confira a publicação de Ana Paula Renault nas redes sociais:

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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