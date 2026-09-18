Auxiliares econômicos de Flávio recomendam cuidado com a reação ao reajuste

Apesar de Flávio Bolsonaro ter classificado o reajuste de 15,04% do Bolsa Família como ilegal, o tema não é uma unanimidade entre os auxiliares econômicos do presidenciável. Uma parte dos assessores dele considera que a medida respeita as regras eleitorais, apesar do interesse meramente eleitoral e da conveniência do anúncio às vésperas do primeiro turno.

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Para esse grupo, a estratégia adotada por Flávio de classificar a medida como ilegal não é a mais adequada e pode se voltar contra ele, diante da penetração do benefício entre os mais pobres, sobretudo no Norte e no Nordeste, onde o bolsonarismo costuma ter mais dificuldades.

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Outro ponto de preocupação entre os auxiliares de Flávio Bolsonaro tem relação com as ações judiciais que questionam a concessão do reajuste. O ministro André Mendonça, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), foi designado relator de uma representação apresentada pelo deputado federal Zé Trovão (PL-SC) contra o aumento no valor do benefício, mas negou o pedido sem analisar o mérito da questão. Mendonça argumentou que só um oponente de Lula poderia fazer o pedido.