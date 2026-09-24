Marcão do Povo ligou ao vivo para Rick antes da confirmação da morte do cantor

O apresentador Marcão do Povo está sendo duramente criticado pela conduta durante a cobertura da morte do cantor Rick no telejornal "Primeiro Impacto", no SBT, de terça-feira (22/9). Ele ligou ao vivo para o celular do sertanejo, que estava desaparecido. Horas depois, a morte dele e das outras vítimas da queda do helicóptero, em Santa Catarina, foram confirmadas.

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Segundo a coluna "Outro Canal", do jornal "Folha de S.Paulo", profissionais de jornalismo da emissora relataram desconforto com a atitude. O SBT classificou o ato como sendo de "mau gosto" e avisou que não tolerará ações semelhantes, embora tenha negado ter chamado a atenção do contratado. Marcão comandou normalmente as edições seguintes do programa.

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A polêmica levou o nome do apresentador aos assuntos mais buscados no Google Brasil nesta quinta-feira (24/9). Nas últimas 24 horas, houve um aumento de mais de mil por cento nas pesquisas.

A ligação para o celular de Rick foi feita via WhatsApp por volta das 9h, antes da localização dos destroços da aeronave. "Eu estou com um sentimento que diz que eu deveria ligar para ele. Imagina se ele atende? Como o Brasil ficaria?", disse o apresentador no ar.

O helicóptero foi encontrado em uma área de mata em Urubici (SC). A tragédia também vitimou o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. A perícia ainda não determinou a causa da morte dos cinco ocupantes.

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